A Monasterolo la festa del Castoncello, rivisitazione degli antichi casoncelli

Lunedì 12 Agosto a Monasterolo del Castello torna la Degustazione del Castoncello, tra riti religiosi, comunità attiva e unita… Viene chiamata “La festa del 12”, intesa come il “legame affettivo tra la Comunità di Monasterolo e la Festa del Voto”. Il 12 Agosto è una data significativa per il Paese di Monasterolo, perché, oltre a ringraziare la Madonna per la cessazione del Colera, i cittadini monasterolesi rimangono uniti.

Proprio in questa festa, vi sono appuntamenti di vario genere, tra cui quelli religiosi, quelli civili e quelli aggregativi, che si aggiungo al concetto dello “stare insieme”.

La giornata di Lunedì 12 sarà così suddivisa:

– dalle 10.30, alla chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione della Messa e, a seguire, i festeggiamenti per il 25° di Ordinazione Sacerdotale di don Roberto Mocchi;

– alle 17.15, nella Piazza IV Novembre si svolgerà l’Incanto della Statua;

– alle 18.00, nella chiesa parrocchiale la Messa e, a seguire, la processione per le vie del Paese con la statua della Madonna;

– alle 19.30, alla “Casa della Gente” si svolgerà la “Degustazione del Castoncello”, ovvero la rivisitazione locale dei Casoncelli delle nonne;

– dalle 20.45, in Piazza IV Novembre inizierà una serata musicale, seguita da balli e divertimento con i “Mirage”;

– per concludere, alle 22.15, sempre in piazza IV Novembre, con la “Supertombola”: in palio diversi pieni Gastronomici.