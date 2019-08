Inizia il weekend che ci porta alla settimana di Ferragosto, quando molti bergamaschi saranno lontani da Bergamo. Per tutti gli altri ecco che tempo farà con le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni anticicloniche sull’Italia, a causa di un flusso di aria calda stabile proveniente dalle regioni tropicali tra Atlantico e Nord Africa. Tuttavia, alcuni fronti che scorrono tra Francia e Germania, tenderanno a lambire le regioni alpine, favorendo condizioni di instabilità specialmente sul settore settentrionale della regione. Caldo e afa proseguiranno almeno fino a domenica su tutto il territorio, specialmente in Pianura Padana.

Sabato 10 agosto 2019

Tempo Previsto: fin dal mattino nuvolosità irregolare sul settore alpino con deboli piogge o brevi deboli rovesci tra alta Val Chiavenna e settore retico, altrove poco nuvoloso o localmente nuvoloso/molto nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, ma con tendenza ad ampio soleggiamento; durante il giorno solamente sul settore alpino più settentrionale si prevede un modesto aumento della nuvolosità, associata a focolai temporaleschi di breve durata e a carattere isolato, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi sulle Orobie e possibili brevi rovesci tra alta Val Seriana e alta Val Camonica.

Temperature: in pianura minime in lieve aumento e comprese tra 21 e 23 °C, con punte di 25/27 °C nei grandi centri urbani; massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 33 e 35/36 °C, con valori più elevati tra pavese e mantovano orientale.

Domenica 11 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata nel complesso soleggiata, specie in pianura; sui rilievi sviluppo di nubi cumuliformi, ma senza particolari fenomeni associati, ad esclusione della zona nordoccidentale della regione, ove nel pomeriggio/sera e successiva notte vi sarà un peggioramento con rovesci e temporali anche di forte intensità (non si escludono grandinate di rilievo e accumuli piovosi in grado di arrecare locali frane o allagamenti).

Temperature: in pianura minime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 22 e 24 °C, con punte di 26/28 °C nei grandi centri urbani; massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 33/34 e 36 °C, con valori più elevati tra pavese e mantovano orientale.

Lunedì 12 agosto 2019

Tempo Previsto: passaggi nuvolosi si alterneranno ad ampie schiarite, con possibilità sulle zone alpine fin dal mattino e sul restante territorio dal pomeriggio, di brevi rovesci o temporali in rapido movimento seguiti rapidamente da nuovi rasserenamenti; non si escludo locali fenomeni di forte intensità.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 22 e 24 °C, con punte di 26/28 °C nei grandi centri urbani (le zone interessate da eventuali temporali registreranno anche impiego giorno temperature leggermente più basse, seppur per pochi minuti); massime stazionarie o in lieve diminuzione e comprese tra 31/32 e 35/36 °C, con valori più elevati tra pavese e mantovano orientale.