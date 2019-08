Shooting Hopes, oro e record a squadre per Margherita Brigida Veccaro

Debutto dorato per Margherita Brigida Veccaro alla 29esima edizione del Meeting of the Shooting Hopes in corso a Plzen (Repubblica Ceca).

In gara con Maria Varricchio (Fiamme Oro) e con Chiara Giancamilli (TSN Roma), la giovane tiratrice del TNS Treviglio ha infatti condotto l’Italia al successo nella prova di pistola ad aria compressa da 10 metri.

L’atleta veronese, ottava dopo le qualificazioni, ha chiuso la prova individuale in quarta posizione con 193.9 punti; un risultato che, abbinato al secondo posto della Varricchio, ha permesso alle azzurre di imporsi nella classifica a squadre e di realizzare il nuovo record nazionale.

La tiratrice veneta tornerà a gareggiare nella mattinata di domenica 11 agosto quando sarà impegnata con Matteo Mastrovalerio (TSN Torino) nella mixed team.