San Pellegrino: il futuro dell’Alberghiero passa anche dall’affitto della palestra

Il nodo è la tariffa-oraria. Dopo la scadenza del contratto di affitto decennale, è ancora in fase di studio il nuovo accordo tra comune di San Pellegrino e Provincia per l’utilizzo della palestra comunale in via Belotti, data in gestione dalla stessa provincia all’istituto alberghiero, che ne dispone per l’orario scolastico e ne affitta gli spazi alle società sportive per le attività pomeridiane e serali.

“Una situazione non comune, verificatasi anche nel caso della palestra del liceo scientifico Amaldi di Alzano, dove il contratto di affitto veniva siglato tra Comune e istituto scolastico, che poi ne disponeva per tutto l’arco della giornata, affittando a sua volta gli spazi alle società sportive che ne chiedevano l’utilizzo – spiega Claudio Cancelli, consigliere provinciale con delega ad edilizia e programmazione scolastica -. Situazioni anomale, in quanto negli altri casi le palestre sono di proprietà della Provincia, vengono cedute gratuitamente dal comune a quest’ultima (che si fa carico della manutenzione) oppure viene pagato un canone orario a favore dei proprietari”.

A San Pellegrino, con la scadenza del contratto di affitto decennale, dopo una nuova delibera provinciale, non è più possibile siglare un contratto d’affitto per l’intero immobile, ma solo per quanto riguarda le ore necessarie all’istituto scolastico, con il pagamento di un canone orario.

“Visto che l’istituto aveva anche un ruolo di intermediario con le società sportive, la decisione è stata quella di pagare un corrispettivo congruo in base alle ore necessarie alla scuola. Il Comune di San Pellegrino ha esposto un costo orario di 47 euro l’ora (nella prima ipotesi verificata), fuori da ogni riferimento standard, che si aggira attorno ai 28-30 euro l’ora – prosegue Cancelli -.“Allo stato attuale, io credo che debba essere considerato un valore congruo, non considerando l’alberghiero come attività di lucro”.

“La Provincia non è disponibile al rinnovo della locazione in scadenza al 31 agosto. L’amministrazione ne prende atto – risponde Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino -. Voglio ricordare alla Provincia che nel piano delle opere pubbliche del 2004 aveva inserito la realizzazione di una nuova palestra al servizio delle esigenze dell’Istituto Alberghiero. La palestra, mai realizzata dalla Provincia, è stata poi costruita negli anni 2005/2006 a cura e spese del Comune, con l’intesa che la Provincia avrebbe poi riconosciuto, almeno in parte, lo sforzo economico sostenuto, pari a circa 2 milioni di euro. La tariffa indicata è quindi calcolata alla luce di tali precedenti e sulla base del precedente contratto siglato con la Provincia. Rispetto alla situazione dell’istituto alberghiero, la questione palestra è comunque soltanto un aspetto marginale: quello che mi preoccupa è il futuro della scuola che a causa delle scelte operate nel recente passato dalla Provincia, in particolare con l’apertura dell’indirizzo alberghiero al Galli di Bergamo, ha determinato ricadute negative su una scuola di eccellenza, come storicamente è quella di San Pellegrino”.

Mentre il contratto di affitto della struttura viene siglato tra amministrazione comunale e Provincia, l’accordo sul monte-ore avviene tra istituto e Comune.

“L’istituto non entra nel merito del contratto, deve solo indicare qual è il fabbisogno orario per la palestra” interviene il preside Luigi Brizio Campanelli, che da settembre sarà dirigente all’istituto alberghiero Galli di Bergamo. Il preside sottolinea però che la Provincia paga “in genere, una cifra molto più bassa rispetto alla tariffa chiesta dal Comune”. Nel frattempo, all’istituto alberghiero di San Pellegrino, si cerca la disponibilità di due palestre, per coprire la fascia oraria 8-14, dal lunedì al sabato.

Dalla Provincia, il consigliere Cancelli vuole sottolineare anche l’impegno dell’ente verso la scuola: “Non abbiamo nessun’altra situazione in cui ci sia un impegno economico così rilevante, in termini di affitto. Abbiamo quattro locazioni, di cui ci facciamo carico: la palestra in via Belotti, il convitto femminile, quello maschile e i locali all’interno del centro civico. Per i convitti è stato raggiunto un accordo per altri tre anni, mentre abbiamo appunto questa fase di stallo per quanto riguarda la palestra. Allo stato attuale, credo che debba essere considerato un valore congruo, a maggior ragione se si ritiene che l’istituto alberghiero abbia valore per San Pellegrino. I valori di cui si è parlato in precedenza sono relativi ad un’attività di lucro, ma secondo noi non è così. In ogni caso, spero che si riesca a trovare un punto d’incontro”.

Ribatte sulla questione il sindaco Milesi: “Quello che mi sta a cuore è il futuro della scuola. Ne ho parlato e ne riparlerò con il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, che ha manifestato la sua attenzione per le problematiche sollevate dall’ amministrazione comunale. Attendo ovviamente anche la nomina del nuovo dirigente dell’istituto alberghiero per capire quali possano essere le possibili azioni da mettere in campo per il rilancio dell’istituto. In questo contesto potrà essere esaminata anche la questione dell’utilizzo della palestra che resta comunque secondaria rispetto al problema vero del futuro della scuola”. Una situazione complicata, in cui ognuno mantiene le proprie posizioni: con la nomina del nuovo preside, si spera arrivi anche una soluzione positiva per la vicenda.