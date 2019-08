Ruppero gli idranti, si presentano dal sindaco: “Pronti a pagare i danni”

L’annuncio del gesto lo fa il sindaco di Cisano Bergamasco, Andrea Previtali (Lega Nord): “I ragazzi che hanno commesso i danni agli sportelli degli idranti, segnalati qualche giorno fa, si sono presentati da me e credo che una giusta multa, credo che ripagare i danni e “alcune” ore con dei lavori per la Comunità possano essere la soluzione giusta”.

Ecco com’era andata: leggi qui.

“Come Sindaco e soprattutto come genitore, mi preoccupa di più vedere in mezzo a quel gruppo delle bottiglie di superalcolici. Con l’aiuto dei servizi sociali e dei vigili inizieremo con l’organizzare degli incontri, per noi adulti e per i ragazzi; parleremo e affronteremo queste tematiche legate al disagio giovanile. Questo è quello che vorrei fare per la mia comunità, per il mio paese e per i miei ragazzi”.