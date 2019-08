L’omaggio a Modugno o la pallavolo? La tv del 10 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 10 agosto su RaiUno alle 20.35 anhdrà in onda “Techetechetè superstar – Tony e Mimmo – Mercanti di sogni”. La puntata è dedicata a due “leggende” della canzone italiana: Domenico Modugno, vincitore a Sanremo nel 1958, 1959, 1962, 1966, e Tony Renis, trionfatore nel 1963. Insieme parteciparono all’edizione del 1968 con “Il posto mio”, scritto dallo stesso Tony Renis. A seguire, alle 22.30, a 25 anni dalla morte di Modugno, verrà riproposta la fiction “Volare – La grande storia di Domenico Modugno”, con Fiorello, Kasia Smutniak e Federica De Cola. L’ormai affermato cantane Domenico Modugno racconta gli inizi della sua carriera alla platea di un suo concerto. Fin da giovane, Mimmo, come viene chiamato da tutti, ha il sogno di diventare un artista famoso, ma la strada per realizzarlo è lunga e difficile.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di pallavolo maschile tra Australia e Italia, valida per le qualificazioni olimpiche. Nel girone per la qualificazione di Tokyo 2020, dopo il Camerum l’Italia stasera affronta l’Australia.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Xoan Forneas, Josè Maria Sacristan ed Elena Gonzales. Paquito è costretto a rinunciare al posto di guardiano notturno perchè deve tornare al suo paese ad accudire i figli del fratello malato. Intanto, mentre Servante continua la sua truffa, raccogliendo denaro in favore degli abitanti di Naveros del Rio, colpiti da un’inondazione che in realtà non è mai avvenuta, Leonor rimane scioccata quando scopre che Inigo le ha taciuto di essere sposato. Felipe, invece, pone un ultimatum ad Arturo: se non dirà a Silvia tutta la verità, provvederà lui stesso a farlo.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw, Ella Leyers e Herwig IIegems. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Sindrome di Otello”, “Sotto copertura”, “Triplo gioco” e “Sensi di colpa”. Nel primo, una studentessa viene uccisa. Jasper indaga. Nel secondo, un agente sotto copertura, viene trovato morto nel bagagliaio della sua automobile. Nel terzo, il professor T. chiede ad Annelies di aiutarlo nelle sue ricerche. Nel quarto, Dopo aver sparato a sangue freddo a un ispettore, Jasper viene arrestato.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 c’è “Via dalla pazza folla”, con Matthias Schoenaerts e Carey Mulligan; su Canale5 alle 21.20 “Una moglie bellissima”, di e con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi e Gabriel Garko; su Italia1 alle 21.20 “Ritorno al futuro – Parte III”, con Christopher Llyd; su Tv8 alle 21.30 “Le confessioni di Charles Manson”, con Liev Schreiber; e su Canale Nove alle 21.25 “High crimes – Crimini di Stato”, con Ashley Judd.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Hell”, con Jean-Claude Van Damme; su La7D alle 21.30 “The women”, con Meg Ryan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze”, con Edwige Fenech; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Ombre del passato”, con Felix Eitner; su Iris alle 21 “L’impero dei lupi”, con Jean Reno.

Su Rai5 alle 21.15 andr-à in scena lo spettacolo “The legend is Back”. Protagonista dello spettacolo è The Legend, un’anziana rockstar degli anni Settanta interpretata da Gene Gnocchi, che torna sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Ma i tempi sono cambiati e tutto gli rema contro: il risultato è uno show surreale, dove la band che lo accompagna si avventura in assoli estenuanti tanto che alla fine The Legend dovrà abbattere il chitarrista con un colpo di pistola; il traduttore lo mortifica cambiando il senso delle risposte che The Legend dà alle domande che il pubblico gli pone; un tecnico del suono “anglo – bergamasco” è in perenne lotta con le valvole dell’amplificatore; un giornalista austriaco lo accusa di essere pubblicamente omosessuale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Anni 50”, con Ezio Greggio, Cristiana Capotondi e Antonello Fassari; su Real Time alle 21.30 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 la replica del varietà “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.