Controlli anti-prostituzione nella bassa: fermati 24 automobilisti, denunciate 4 meretrici

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio provinciale, incentrato, in particolare, sulla strada provinciale 122 “Francesca” in corrispondenza dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio per contrastare i reati connessi con il fenomeno della prostituzione.

Nella scorsa notte, tra venerdì 9 e sabato 10 agosto, è stata intensificata l’attività svolta dall’Arma mirata a contrastare, in maniera diffusa, il fenomeno della prostituzione e le attività delittuose connesse, quali il favoreggiamento, lo sfruttamento, l’agevolazione dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con riduzione in schiavitù, verificando, inoltre, il rispetto delle ordinanze comunali, che, al riguardo, pongono il divieto di “esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via”.

L’attività ha consentito di controllare 9 donne provenienti dai Paesi dell’est europeo dedite all’attività di meretricio, sette persone di interesse operativo con precedenti vari e complessivamente 24 automobilisti. Nella circostanza, 4 prostitute sono state denunciate in stato di libertà per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione, un’altra è stata denunciata per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio e 7 automobilisti sono stati sanzionati per la violazione delle norme che regolano la circolazione stradale.

Dall’inizio dell’anno, nel tratto interessato i Carabinieri hanno identificato complessivamente 81 donne dedite al meretricio, di cui due espulse dal territorio dello Stato italiano e 27 denunciate per reati vari, nonché controllato di circa 150 automobilisti, di cui 18 sanzionati per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale “antiprostituzione”.