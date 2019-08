Campionati Europei, secondo podio consecutivo per Andrea Piccolo

Campionati Europei da incorniciare per Andrea Piccolo che nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto ha conquistato il secondo podio consecutivo nella kermesse continentale.

Il portacolori del Team LVF, già oro nella cronometro juniores, ha colto la medaglia di bronzo nella prova in linea al termine di una gara resa più difficile dalla pioggia.

All’attacco sin dai primi chilometri di gara assieme ad altri cinque uomini, il 18enne di Magenta ha alimentato il tentativo insieme al compagno di squadra Tomas Trainini, guadagnando così circa 30 secondi sul gruppo.

Nonostante la fatica e il forcing imposto dalla Francia, l’azzurro è riuscito rimanere davanti sino all’inizio dell’ultimo giro quando un allungo dell’ucraino Andrii Ponomar ha deciso le sorti della competizione.

In grado di giocarsi le proprie carte allo sprint, Piccolo ha tagliato il traguardo di Alkmaar in terza posizione alle spalle del tedesco Maurice Ballerstedt.

A livello bergamasco da segnalare il sesto posto di Karol Vacek, atleta ceco in forza al Team Fratelli Giorgi, mentre in casa Italia buon risultato per Edoardo Zambanini.

