Caduta massi ad Ardesio e a Cene: intervengono i vigili del fuoco

Doppia caduta massi nelle prime ore della giornata in Val Seriana.

La prima si è verificata alle 4 sulla provinciale 49 che attraversa Ardesio e sulla quale sono cadute diverse grosse pietre.

La seconda caduta massi si è registrata poco prima delle 6: a cadere è stato un grosso macigno di oltre un metro cubo, piombato su via Bellora a Cene, la strada che conduce a Gazzaniga passando dietro le fabbriche.

In entrambi i casi, durante la caduta dei massi, sulle strade non transitava nessuno. Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gazzaniga che in tempi brevi hanno eseguito la rimozione prima che ci potessero essere problemi per il traffico.