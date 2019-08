Il momento brutto dei temporali sembra passato, mentre sta per iniziare il weekend più vacanziero dell’anno. Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati ci dice che tempo ci accompagnerà in questi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Si rinforzano le condizioni anticicloniche presenti sull’Italia, a causa di un flusso di aria calda stabile proveniente dalle regioni tropicali tra Atlantico e Nord Africa. Tuttavia, la vivacità del flusso zonale, che convoglia aria temperata e più fresca tra Francia e Germania, tenderà a lambire le regioni alpine, favorendo condizioni di instabilità già nel pomeriggio di sabato. Si segnala un marcato aumento delle temperature, specialmente nei valori massimi.

Venerdì 9 agosto 2019

Tempo Previsto: al mattino non si escludono banchi di nubi basse a ridosso dei rilievi prealpini e localmente nella zona tra alta pianura e pedemontana, altrove cielo sereno o poco nuvoloso; durante il giorno sviluppo di nubi cumuliformi di bel tempo su tutto il territorio, con tendenza ad ampio soleggiamento ovunque nel pomeriggio ed in serata; foschia al primo mattino su media e bassa pianura, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra 17 e 20 °C, con punte di 22/23 °C nei grandi centri urbani; massime in aumento e comprese tra 31 e 34 °C, con valori più elevati nelle zone prossime al Po.

Sabato 10 agosto 2019

Tempo Previsto: fin dal mattino nuvolosità irregolare sul settore alpino con deboli piogge o brevi deboli rovesci tra alta Val Chiavenna e settore retico, altrove poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, ma con tendenza ad ampio soleggiamento; durante il giorno solamente sul settore alpino più settentrionale si prevede un modesto aumento della nuvolosità, associata a focolai temporaleschi di breve durata e a carattere isolato, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi sulle Orobie e possibili brevi rovesci tra alta Val Seriana e alta Val Camonica.

Temperature: in pianura minime in lieve aumento e comprese tra 19 e 21 °C, con punte di 24/26 °C nei grandi centri urbani; massime in lieve aumento e comprese tra 32 e 35 °C, con valori più elevati nelle zone prossime al Po, in particolare nel mantovano.

Domenica 11 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata nel complesso soleggiata, specie in pianura; sui rilievi sviluppo di nubi cumuliformi, ma senza particolari fenomeni associati, ad esclusione della zona nordoccidentale della regione, ove nel pomeriggio/sera vi sarà un peggioramento con possibili temporali anche di forte intensità.

Temperature: in pianura minime in lieve aumento e comprese tra 21 e 23 °C, con punte di 26/28 °C nei grandi centri urbani; massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 32 e 35/36 °C, con valori più elevati nelle zone prossime al Po, in particolare nel mantovano.