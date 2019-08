Viaggio in Costa Azzurra? Nuovo bus da Bergamo a partire da 5 euro

BlaBlaCar, il leader globale del carpooling che conta 75 milioni di utenti in 22 Paesi, poche settimane fa ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano degli autobus attraverso il nuovo brand BlaBlaBus, che già da questa estate offre ai viaggiatori collegamenti con la Francia, la Germania e la Spagna. Nel corso dei prossimi mesi la rete di collegamenti si amplierà e arriverà a offrire anche i viaggi interni al territorio nazionale.

Da questa settimana è aperta la tratta Bergamo-Montpellier, che collega Bergamo con le principali destinazioni della costa meridionale francese. BlaBlaBus parte da Bergamo alle 10:40 il mercoledì, il venerdì e la domenica, e ferma a: Milano, Nizza Aeroporto, Cannes, Fréjus, Marsiglia, Marsiglia Aeroporto e Nîmes.

Le vendite dei biglietti su www.BlaBlaCar.it e presso i punti vendita autorizzati sono già aperte con prezzi a partire da 4,99 euro. Grazie a BlaBlaBus sarà possibile raggiungere entro la fine dell’estate importanti destinazioni europee tra cui Berlino, Barcellona, Monaco e Parigi, con partenze da Milano, Bologna, Torino, Genova, Parma e Bergamo, e nuovi collegamenti saranno aggiunti mese dopo mese da molte altre città.

Nei viaggi in BlaBlaBus, ogni passeggero ha la possibilità di portare con sé due bagagli grandi e un bagaglio a mano. Tutti i BlaBlaBus sono dotati di Wi-Fi gratuito e di prese elettriche.

Nei suoi dodici anni di attività, BlaBlaCar ha creato un’alternativa di trasporto unica, perfettamente complementare ai classici mezzi di trasporto. Nel 2018, 50 milioni di passeggeri hanno viaggiato in BlaBlaCar. Integrare sulla stessa piattaforma viaggi in carpooling e viaggi in autobus rende il servizio ancora più appetibile per i passeggeri: permetterà loro di trovare con maggiore facilità il viaggio più comodo in base alle proprie esigenze, ovunque si trovi la loro destinazione, in Italia e in Europa.