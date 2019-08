Qualificazioni alle olimpiadi, su RaiDue l’Italvolley maschile: la tv del 9 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 9 agosto RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di pallavolo maschile tra Italia e Camerun, valida per le qualificazioni alle olimpiadi. Dal 9 all’11 agosto, al PalaFlorio di Bari, per la pallavolo maschile si gioca un girone per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui prendono parte le nazionali di Italia, Camerun, Serbia e Australia.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate di “Grand tour”, intitolata “Val D’Ossola”. Nuovo appuntamento con il programma con Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e il cuoco Peppone. Dopo la Puglia, stasera vengono mostrate le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche di Genova, della Val d’Ossola e del Monte Rosa che con i suoi 4.634 metri separa la Svizzera dall’Italia.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago med”, con Norma Kuhling, Oliver Platt, S. Epatha Merkerson e Colin Donnell. Andranno in onda tre episodi intitolati “Una sconveniente verità”, “Genitori” e “A dura prova”. Nel primo, viene ricoverato il figlio di un finanziatore dell’ospedale. Nel secondo, Ava accoglie un bambino con una grave infezione all’intestino. Nel terzo, vengono ricoverate decine di feriti, vittime di un attentato dinamitardo.

Su La 7 alle 21.15 ci sarà la terza e quarta ultima puntata della fiction “Mondo senza fine”, con Charlotte Riley, Cynthia Nixon e Ben Chaplin. Caris entrata a far parte del convento di madre Cecilia, va alla ricerca di re Edoardo, per chiederne l’aiuto. L’incontro fra i due cambierà le sorti di entrambi, ma l’arrivo della peste sconvolgerà poi il destino di tutta Europa. Mentre l’epidemia provoca morte e disperazione fra gli abitanti di Kingsbridge, e il tesoro trafugato da Godwyn torna nella Cattedrale, Isabella rientra dall’esilio e molti segreti vengono svelati, a cominciare dal nome dell’assassino del Re.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Amori che non sanno stare al mondo”, con Lucia Mascino; su Rete4 alle 21.25 “Mission: impossible III”, con Tom Cruise; e su Canale5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher: una tata per Noah”, con Ruby O. Fee e Marc Schottner.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “6 bullets”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ma mere”; su La5 alle 21.10 “Quattro amiche e un paio di Jeans”; su Iris alle 21 “Mission to mars”, con Gary Sinise; e su Italia2 alle 21.15 “Il fantasma dell’opera”, con Asia Argento e Andrea Di Stefano.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori fratelli di Crozza”, il meglio delle imitazioni proposte da Maurizio Crozza in questo programma di satira.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Jeri Ryan, Dana Delany, Nicholas Bishop e Mark Valley. Andranno in onda due episodi intitolati “Evasione” e “La verità”.

Nel primo, un detenuto evade dal trasporto carcerario e si nasconde per le strade della città. Nel frattempo, Tommy e la squadra indagano su un omicidio la cui vittima è stata una testimone nel processo del detenuto evaso. Il fuggiasco contatta Megan e afferma di essere stato incastrato e non essere lui il colpevole dell’omicidio. Nel secondo, Megan finalmente riesce a far luce sulle effettive cause che hanno portato al suicidio di suo padre.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “La vera natura di Caravaggio”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “The winner is”; e su Real Time alle 18.10 il reality “Cortesi per gli ospiti”.