Maltempo, a Treviglio i danni superano il milione: “Subito i cantieri”

A una settimana dal violento evento atmosferico che ha causato ingenti danni a Treviglio, come nel resto della Bassa, il sindaco Juri Imeri scrive una lettera alla cittadinanza. I danni maggiori – spiega – hanno colpito il PalaFacchetti, il centro sportivo, diversi edifici pubblici oltre che provocare disagi a molte attività e abitazioni private “alle quali esprimo la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione comunale”.

Mercoledì pomeriggio una nuova perturbazione ha provocato altri danni, soprattutto a privati, rendendo ancora più difficile la gestione delle emergenze e la stima dei danni. “Ci siamo prontamente attivati con Regione, sia per la compilazione delle schede con le indicazioni delle stime dei danni sia per chiedere lo stato di emergenza e contributi per l’ente e per i privati – continua il sindaco -. Nonostante le brutte notizie non siamo però mai stati fermi e, dopo aver gestito le fasi più critiche, ci siamo subito rimboccati le maniche per renderci operativi e dare risposte concrete attraverso incontri, riunioni, sopralluoghi, telefonate, calcoli, confronti e tavoli di lavoro”.

La stima dei danni subiti da strutture pubbliche “supera ormai il milione di euro, soldi che non è certo facile reperire in pochi giorni nel bilancio comunale. Ma posso annunciare che grazie a un grande lavoro di squadra tra Amministrazione e dipendenti comunali stiamo chiudendo una variazione di bilancio che vorremmo approvare entro mercoledì con una Giunta straordinaria e che ci permetterà di avviare i primi cantieri per le urgenze nei prossimi 4–5 giorni”.

L’intervento più critico, per entità economica e difficoltà tecnica, è quello del PalaFacchetti. “Ma siamo fiduciosi e contiamo di restituire alla città e al territorio una struttura-simbolo nel più breve tempo possibile, senza dimenticare tutti gli altri piccoli grandi interventi per i quali siamo già sul pezzo. Ringrazio pubblicamente i funzionari, i tecnici e gli operai per il grande e intenso lavoro di questi giorni che testimonia grande senso di appartenenza e di responsabilità. Treviglio è stata duramente colpita. Ma risponderà alla grande, all’insegna della concretezza, dell’efficienza e della buona amministrazione”.