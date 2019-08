Erano in tanti, almeno 500, venerdì sera nella parrocchia di Sant’Anna in Borgo Palazzo alla veglia in memoria di Luca Carissimi e Matteo Ferrari. Amici e conoscenti si sono stretti intorno alle famiglie dei due ragazzi di 21 e 18 anni, morti sabato notte dopo essere stati travolti in moto.

Attimi di commozione durante la cerimonia di preghiera, alla quale hanno partecipato ragazzi ma anche famiglie, colpite dalla tragedia della quale è accusato il 33enne di Curno Matteo Scapin.

All’ingresso della chiesa erano state posizionate due lavagne, sulle quali i presenti hanno affisso bigliettini con messaggi di ricordo per i due giovani amici.

Fuori, sul bordo della fontana al centro di piazza Sant’Anna e lungo i marciapiedi vicini, sono stato accesi tanti lumini.

Sempre in quella chiesa, lunedì alle 15 saranno celebrati i funerali di Luca e Matteo, con un unico rito. Sempre insieme nella vita di tutti i giorni, uniti fino alla morte.