Il comandante Nistri in visita a Bergamo ricorda l’appuntato ucciso

Venerdì 9 agosto il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, ha visitato i reparti dell’organizzazione territoriale, speciale e forestale della provincia, incontrando poi una folta rappresentanza di militari presso il Comando Provinciale di Bergamo.

Nella mattinata, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Storoni, ha raggiunto la Compagnia di Zogno, dove è stato ricevuto dal Capitano Emanuele Tanzilli, dai militari presenti e da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di San Pellegrino Terme. Nell’occasione l’alto Ufficiale, dopo aver salutato tutto il personale, si è soffermato sul ricordo dell’Appuntato Scelto Emanuele Anzini, travolto e ucciso da un’automobilista la notte dello scorso 17 giugno mentre effettuava un posto di controllo a Terno d’Isola.

Il Comandante Generale ha poi raggiunto la Stazione Carabinieri Forestale di Sedrina, dove, accolto dal Comandante del Gruppo, Colonnello Mauro Macino, ha incontrato il personale presente.

In tarda mattinata Nistri, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, Generale di Brigata Antonio De Vita, ha visitato il Comando Provinciale di Bergamo, dove ha salutato il Questore Maurizio Auriemma, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Mario Salerno e il Comandante del 3° Reggimento AVES “Aquila”, Colonnello Mario Foglia.

A seguire, il Comandante Generale ha incontrato una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale, dei reparti speciali, dei delegati dei Consigli di Base e Centrale di Rappresentanza e delle Associazioni Carabinieri e Forestali in congedo, con i quali ha toccato le principali tematiche connesse al servizio svolto dai Carabinieri in favore della collettività, soffermandosi, in particolare, sui temi dell’etica del Carabiniere e dello spirito di servizio, molto sentiti e cari ai militari dell’Arma di ogni ordine e grado.

Il Comandante Generale si è quindi intrattenuto con gli Ufficiali, con i quali ha affrontato i principali temi dell’ordine e sicurezza pubblica del territorio, soffermandosi sui valori che animano il Carabiniere nel suo operare quotidiano, a tutela della legalità. Ha poi visitato la sede del Comando Provinciale, intrattenendosi con i militari presenti. Infine, il Generale Nistri ha raggiunto la sede del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, dove è stato accolto dal Comandante, Colonnello Massimo Margini, dai militari del reparto e del Nucleo Cinofili.