È tempo di Isee universitari, “Al Caf Cisl quasi il 30% del totale”

Nell’attività del Caf Cisl di Bergamo, la compilazione dell’Isee è una pratica che si “spalma” durante tutto l’anno.

Più concentrata l’attività specifica per le spese universitarie. Su un totale di oltre 32.000 pratiche nel 2018, gli Isee universitari sono stati ben 8398, quasi il 27% del totale. Quest’anno, su 25.475 documenti certificati dall’Inps, quelli di studenti sono stati 4092.

“Questo perché il grosso del lavoro sugli universitari noi lo verifichiamo da settembre a dicembre – afferma Monica Gardana, direttrice del Caf Cisl di via Carnovali. Ogni università, infatti, ha le sue scadenze, perciò, la compilazione avviene a più riprese. Però, quella di Bergamo ha fissato il 5 settembre il termine ultimo per presentare domanda per ottenere la residenza e la borsa di studio, misure per le quali è necessario presentare l’Isee specifico per le spese universitarie”.

Per gli studenti che richiedono agevolazioni, benefici e contributi, quindi, i tempi iniziano a stringere.

“Da sempre, molta parte delle pratiche Isee è destinata agli universitari – spiega Gardana -: è una situazione da non sottovalutare. Per i giovani universitari la struttura della Cisl di Bergamo mette a disposizione professionalità e impegno concreti per aiutarli a godere di benefici necessari per loro e, di conseguenza, per le loro famiglie. Ne va di futuro e formazione”.