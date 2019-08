È crisi di governo, Salvini: “Subito al voto”

Il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, ha aperto ufficialmente la crisi di governo, giovedì sera: “Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori”.

Si conclude così una giornata di incontri al vertice, tra i quali quelli del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tentativo di ricucire lo strappo tra gli alleati di governo grillini e leghisti.

Secondo Salvini, pero è “inutile andare avanti a colpi di no e di litigi, come nelle ultime settimane, gli italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di ‘Signor No’”.

Così, dopo un ultimo confronto a Palazzo Chigi per oltre un’ora di confronto con Conte, mentre l’altro vicepremier Luigi Di Maio si diceva “tranquillo” e “al lavoro per il Paese”, il leader leghista ha comunicato la sua decisione: al voto più rapidamente possibile, senza “rimpasti o governi tecnici”.

Ora che le decisioni sono state prese, il premier dovrà tornare da Mattarella per avviare il percorso della crisi.

Il Parlamento in questo momento è già chiuso per la pausa estiva e dovrà essere riconvocato a domicilio. La procedura prevede, in questo caso, un preavviso ai parlamentari di 48 ore.