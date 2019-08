Crisi di governo, Salvini pronto al voto: le reazioni di grillini e lumbard

Sono ore di tensione altissima per il governo. La situazione sembra potere precipitare da un momento all’altro, tra scambi di accuse tra gli alleati della maggioranza, il Movimento 5 Stelle e la Lega, proprio il Carroccio evoca esplicitamente le elezioni. Nel pomeriggio è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e il vicepremier Matteo Salvini.

Dopo settimane di crescenti litigi, giovedì sera il segretario della Lega e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha detto che è “inutile andare avanti a colpi di no e di litigi” e che, dopo un passaggio parlamentare, sarà necessario ridare “velocemente la parola agli elettori”.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invece difeso il lavoro fatto dal suo governo, lanciando bordate al vicepremier: “Spieghi lui al Paese le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente e bruscamente l’azione del governo”. I suoi alleati di governo del M5S hanno detto di essere pronti alle elezioni, così come hanno fatto i principali partiti di opposizione: ma decidere cosa succederà ora non spetta direttamente a loro. Sarà infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a stabilire quali saranno i prossimi passaggi.

Nel M5S, nel frattempo, cresce l’insofferenza per il Carroccio. “Qualcuno vuole che il governo cada oggi, 8 agosto. Bene, noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze” si legge sulla pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle Bergamo.

Il Consigliere regionale Dario Violi ha invece condiviso sui social le parole di Conte. Una chiara presa di posizione. “Voglio chiarirlo subito, non permetterò più che si alimenti la narrativa di un Governo che non opera, di un Governo dei No. Questo Governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli Italiani. Non accetterò più, quindi, che vengano sminuiti la dedizione, la passione con cui gli altri Ministri, tutti i Viceministri, tutti i Sottosegretari insieme a me, hanno affrontato l’impegno di Governo”.

“Salvini ha trovato una sottospecie di pretesto per governare con Fratelli d’Italia e l’altro partito sfasciato che, dopo aver eletto in Europa un 80enne spacciandolo per il vero cambiamento due mesi fa, gli volta le spalle per svendersi, un pezzetto a Pd un pezzetto alla Lega – attacca la parlamentare Guia Termini, originaria di Treviglio -. Personalmente non ho nessun problema a tornare alla mia vita di prima, il mio lavoro non era ‘fare l’assessore o il consigliere’. Se Salvini vuole tornare ad elezioni deve raccontare i veri motivi, deve prendersi la responsabilità di un aumento dell’Iva , deve palesare i suoi ‘no’. Il ‘no’ alla riforma della giustizia (perché si è garantisti , ma con i propri amici), il ‘no’ al taglio dei parlamentari (vorrà mica lasciare senza lavoro i suoi amici), il ‘no’ alla tutela dell’ambiente, il ‘no all’acqua pubblica, ma potrei andare avanti ore”.

I leghisti bergamaschi, invece, fanno quadrato attorno a Salvini. “Come sempre massima fiducia in Matteo. Perché non ci ha mai deluso e perché ha dimostrato a tutti cosa è la coerenza e l’ onestà. Avanti capitano. Avanti così!” ha postato sui social l’assessore regionale Claudia Maria Terzi. Sulla stessa linea il deputato Daniele Belotti (“Matteo, avanti tutta! Siamo con te!!!!”), il senatore Tony Iwoby (“Massima fiducia nel nostro Capitano #MatteoSalvini per il suo coraggio e amore per il Popolo!”) e il Consigliere regionale Giovanni Malanchini (“No poltrone e rimpasti, no governi tecnici”).