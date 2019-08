Colpito da un tondino mentre è al lavoro: muore 28enne di Romano

È stato trafitto da una sbarra di ferro mentre lavorava in cantiere. Non ce l’ha fatta Alessandro Vezzoli, il muratore 28enne di Romano che giovedì 8 agosto è rimasto gravemente ferito in zona Washington a Milano, nel cantiere di un parcheggio interrato in costruzione.

Sul posto, in via Soresina, sono intervenute l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Milano-Moscova per effettuare i primi accertamenti. Il giovane è stato rianimato, intubato sul posto e poi portato all’ospedale Niguarda di Milano.

Le sue condizioni erano parse da subito disperate, a causa dei gravissimi traumi riportati alla testa. Dopo poche ore di coma, il tragico epilogo.