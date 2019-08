Cantiere di piazzale Alpini, il disagio dei pedoni: “Non si può aprire un passaggio?”

Sono in corso i lavori per la riqualificazione di piazzale Alpini a Bergamo. Tra le persone che abitualmente percorrono l’area pedonale lungo viale Papa Giovanni (lato piazza), però, da qualche giorno sta crescendo del disagio perché con il cantiere il marciapiede è stato chiuso.

“Per raggiungere il centro dalla stazione bisogna attraversare la strada, percorrere il marciapiede di fronte e poi attraversare nuovamente per superare il cantiere, quindi impiego molto più tempo. I lavori in piazzale Alpini sono importanti, perché aveva necessità di un restyling, ma bisognerebbe evitare questi disagi, magari aprendo un passaggio per i pedoni” – spiega Lorenzo, che effettua ogni giorno questo tragitto per recarsi al lavoro.

Dello stesso avviso Claudio, che afferma: “Per arrivare al mio posto di lavoro e per rincasare mi serve almeno un quarto d’ora in più rispetto a prima, anche perchè agli attraversamenti pedonali incontro un maggior numero di semafori e il verde dura molto poco”.

Infine, Tiziana, residente a Bergamo, osserva: “È meglio che questi lavori vengano effettuati d’estate piuttosto che a settembre, quando avranno riaperto le scuole, però anche per me il percorso si è allungato e, con il caldo di questi giorni, è ancora più faticoso”.