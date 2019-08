Tre mesi dall’inizio dei lavori: a che punto è la costruzione della curva Pisani

Sono iniziati esattamente tre mesi fa, lunedì 6 maggio, i lavori per l’abbattimento e la completa ricostruzione della curva Pisani di quello che dal 1° luglio scorso si chiama Gewiss Stadium.

Il cantiere procede spedito, senza mai aver incontrato grossi intoppi in queste settimane.

I gradoni – che alla fine verranno completati con i seggiolini – sono tutti stati posati. Ospiteranno fino a 9mila tifosi nerazzurri.

Ora gli addetti ai lavori stanno costruendo la struttura che sorreggerà la tettoia, mentre sono stati posati anche i primi gradini che permetteranno di accedere alla curva dal piazzale.

Se non ci saranno problemi (come successo finora), la nuova curva Pisani sarà pronta per la prima settimana di ottobre. E nel weekend del 5-6 ottobre verrà aperta per la prima volta al pubblico in occasione di Atalanta-Lecce.

Le foto sono state scattate mercoledì 7 agosto.