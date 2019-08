Torna la Festa in Rosso: temi d’attualità e serata antifascista con la Gang

Dal 9 a 18 Agosto a Torre Boldone (allo spazio feste di viale Lombardia) si svolgerà la 21esima Festa in Rosso, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo e provincia.

Una festa come sempre caratterizzata da temi politici e sociali come hanno spiegato Francesco Macario, Maurizio Rovetta, Maurizio Mazzucchetti e Andrea Giudici nel corso della presentazione agli organi di informazione: incontri sul fascismo, sulle difficoltà dei transessuali nel venir accettati nel mondo del lavoro, su ciò che è successo e sta succedendo in Sud America o anche il decreto Sicurezza bis.

Ogni sera ci saranno dei dibattiti su vari argomenti con la presenza di diversi ospiti. Ma anche occasioni di svago e divertimento grazie alla cucina affermata, alla pizzeria, al bar e alla musica dal vivo. Per i bambini nella serata di Ferragosto ci sarà uno spettacolo di burattini.

Ecco il programma completo

VENERDI 9 AGOSTO

Ore 19: apertura della festa

Spazio spettacoli, ore 21: SURF– Indie rock

Spazio dibattiti, ore 21: “Venezuela, Cuba e Bolivia: l’altra America in cammino”.

Intervengono: ANNA CAMPOSAMPIERO (responsabile Esteri della Federazione milanese di Prc/Se), VITTORIO ARMANNI (esperto di questioni cubane) e MARCO SIRONI (segreteria provinciale Prc/Se). Inoltre hanno annunciato la loro partecipazione all’incontro:CARLOS APARICIO VEDA (ambasciatore in Italia dello Stato Plurinazionale della Bolivia) ANTOLIN AYAVIRI GOMEZ(vice Console della Bolivia a Milano).

SABATO 10 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: LE GIANNISSIME – tributo femminile a Gianna Nannini

Spazio dibattiti, ore 20: Presentazione del libro “All’uomo che coltiva il giardino”, a cura di Alessandra Pozzi in collaborazione con Paolo Scanzi (Lubrina 2019). Cinque storie di giovani migranti ospitati dalla cooperativa sociale La Fenice (Albino- bg). Intervengono i protagonisti delle storie raccontate nel libro..

DOMENICA 11 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: GUIDO BOMBARDIERI TRIO – jazz

Spazio dibattiti, ore 21: “Transessualismo e mondo del lavoro”, le difficoltà delle persone transessuali e transgender ad accedere al mondo del lavoro ed episodi di mobbing subite dalle stesse persone una volta iniziato il percorso di transizione. Intervengono: ELENA BERNARDI e ALESSIA MAGGI. Coordina: DARIA FRATUS.

LUNEDI 12 AGOSTO

Spazio dibattiti, ore 21: “Bergamo-Treviglio. Un’altra autostrada, un altro project financing? NO, grazie!”Intervengono tra gli altri: CRISTIANO POLUZZI della lista “Dalmine Bene Comune”, e FRANCESCO MACARIO, della lista “Bergamo in comune”.

MARTEDI 13 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: ALESSANDRA INGOGLIA e ROMINA ALFIERI – Letture (da “Piuttosto m’affogherei. Storia vertiginosa delle zitelle”, di Valeria Palumbo – Enciclopedia delle Donne 2018)

Spazio dibattiti, ore 21: “Decreto(i) Sicurezza e condizioni dei migranti/richiedenti asilo”. Intervengono tra gli altri: prof. FABRIZIO PERSICO (presidente della cooperativa “La Fenice”), PAOLO SCANZI (operatore sociale), BRUNO GOISIS (presidente cooperativa “Ruah”), STEFANO QUAGLIA (per la Kascina Autogestita e C.s.a. PacìPaciana), FABRIZIO BAGGI (responsabile politiche migratorie segreteria regionale Prc/Se Lombardia e membro della Rete Como Senza frontiere).

MERCOLEDI 14 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: VALERIO BONGIORNO – Letture (testi di Gino e Michele, Philippe Delerm, Stefano Benni, Marina Mander, Piero Colaprico, Luca Doninelli, Achille Campanile)

Spazio dibattiti, ore 21: “Dopo le elezioni del 26 maggio. Aprire un varco per La Sinistra contro il liberismo e i populismi reazionari”. Ne parliamo con RAHEL SEREKE, già candidata de “La Sinistra” nelle scorse elezioni europee, ed EZIO LOCATELLI

GIOVEDI 15 AGOSTO

Ore 12.15: Pranzo di Ferragosto. Menù prezzo fisso a 15 euro. Per prenotare rivolgersi al bar della Festa entro il 14 agosto (anticipo alla prenotazione di 5 euro)

Palco centrale, ore 21: Burattini Brembani, “Gioppino e il guardiano del lago” – Spettacolo per bambini

VENERDI 16 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: MB JAZZ QUARTET– Jazz

Spazio dibattiti, ore 21: Presentazione del libro “Prendiamoci la città. Una storia così non dovrebbe finire mai”(Colibrì 2019), sulle occupazioni di case a Milano negli anni ’70. Ne parliamo con i curatori del libro e con attivisti delle associazioni e sindacati impegnati a Bergamo nella lotta per il diritto al casa. A seguire: Videoproiezione del docufilm “La città del capitale” (Collettivo cinema militante – 1976), sempre sulle lotte sociali negli anni ’70 a Milano.

SABATO 17 AGOSTO

Serata dedicata all’Antifascismo

Spazio entrata della festa: ore 18.15: Presentazione del libro “Italia liberata. Storie partigiane”, un progetto di DANIELE BIACCHESSI (Jaka Book 2019). Intervengono l’autore e TIZIANO BELOTTI (presidente Anpi Valli Cavallina e Calepio). A seguire: aperitivo

Palco centrale ore 21: FRATELLI SEVERINI (GANG) + INIBITORI SELETTIVI – Combat rock. Durante lo spettacolo interverrà ADELMO CERVI, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi torturati e fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943 a Reggio Emilia; è autore del libro“Io che conosco il tuo cuore” (Piemme, 2015)

DOMENICA 18 AGOSTO

Palco centrale, ore 21: LOWLANDS CANNONBALLS – Country music

Palco centrale, ore 21.15: Comizio conclusivo della festa

Spazio ristorante, ore 23 (circa): estrazione biglietti della sottoscrizione a premi e chiusura della festa