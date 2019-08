Indimenticabile Robin Williams, su La7 “L’attimo fuggente”: la tv dell’8 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 8 agosto su La7 alle 21.15 andrà in onda il film “L’attimo fuggente”, con Robin Williams.

All’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto: con gesti a volte plateali infonde negli studenti l’amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l’austera famiglia per fare d’attore.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 11”, con Maria Chiara Giannetta e Terence Hill. Andranno in onda due episodi intitolati “Genitori e figli” e “Don Matteo sotto tiro”. Nel primo, mentre si sta indagando sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della “Capitana” torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Nel secondo, Don Matteo è rapito e tenuto prigioniero da una ragazza in fuga disperata. Intanto, in canonica, arriva un giovane prete. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 15 marzo 2018.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la seconda e ultima puntata della fiction “Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore”, con Jannis Niewohner e Christa Theret. Massimiliano e Maria si sposano. Luigi XI va su tutte le furie e cerca di fare ribellare la popolazione. Secondo Massimiliano l’unica soluzione è la guerra. Nel frattempo Maria dà alla luce un maschio. Massimiliano nonostante un esercito costituito da mercenari e contadini, riporta una schiacciante vittoria. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 10 agosto 2018.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago P.D.”, con Amy Morton, Jason Beghe e LaRoyce Hawkins. Andrà in onda l’episodio intitolato “Profili”: mentre Trudy è in televisione a parlare del corpo di polizia di Chicago, esplode una bomba nella redazione di un giornale. Il vero obiettivo della bomba sembra essere Sheri, una giornalista. I primi sospetti ricadono su un altro giornalista, Eric Mitchel, ma poi anche lui è vittima di una bomba.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mistero di Aylwood house”, con Anjelica Huston; su Rete4 alle 21.25 “Cliffhanger”, con Sylvester Stallone; su Canale5 alle 21.20 “Le amiche della sposa”, con KristenWiig e Maya Rudolph; e su Tv8 alle 21.30 “Kick Ass”, con Nicolas Cage.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La vendetta del dragone”, con Jackie Vhan; su La5 alle 21.10 “Com’è bello far l’amore”, con Fabio De Luigi e Claudia Gerini; su Iris alle 21 “Scoop” di e con Woody Allen e con Scarlett Johansson; e su Italia2 alle 21.15 “Fracchia, la belva umana”, con Paolo Villaggio.

Spazio al balletto su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Parade e Pulcinella”. Dal Teatro Grande degli Scavi di Pompei il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato presenta i balletti “Parade” e “Pulcinella” che hanno celebrato il centenario del viaggio di Picasso in Italia nel 2017. Sullo sfondo del Vesuvio, il teatro di Pompei ospita i due balletti con set e costumi disegnati dal leggendario artista spagnolo: “Parade” con musiche di Erik Satie, e “Pulcinella” di Igor Stravinsky. La coreografia di entrambe le opere è curata dalla star del balletto russo Léonide Massine, ripresa dal figlio Lorca ed eseguita dal corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Eleonora Abbagnato.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Io ho scelto te”, “Rock and roll all’antica”, “Indovina chi viene a cena?” e “L’io che nessuno conosce”. Nel primo, Maggie riceve inaspettatamente un invito per il matrimonio del suo ex fidanzato. Nel secondo, Owen vuole che gli specializzandi imparino ad annunciare cattive notizie alle famiglie dei pazienti. Nel terzo, Meredith organizza una cena tra colleghi, ma qualcosa va storto. Nel quarto, April si occupa di un giovane paziente che arriva dal Medio Oriente.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Canale Nove alle 21.25 il documentario “Spaccio capitale”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica “Tu si que vales” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.