In Borgo Palazzo veglia di preghiera per Luca e Matteo

La comunità di Borgo Palazzo a Bergamo si stringe attorno alle famiglie di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, i due ragazzi di 21 e 18 anni morti sabato 3 agosto ad Azzano San Paolo. Venerdì 9 alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna è in programma una veglia di preghiera per ricordare i due giovani deceduti in seguito a uno scontro della Vespa su cui stavano viaggiando con con una Mini Coooper.

“Confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri”, si legge nell’annuncio della veglia affisso all’ingresso della parrocchia. Luca e Matteo, che abitavano a poca distanza, erano cresciuti insieme e nel quartiere cittadino erano conosciuti anche per i loro trascorsi calcistici.

In attesa dei funerali, celebrati insieme, sempre venerdì, all’ospedale Papa Giovanni, è in programma l’autopsia sui loro corpi. Un esame che potrebbe dire qualcosa in più sul loro decesso, del quale è accusato il 33enne di Curno Matteo Scapin, alla guida della vettura che li avrebbe travolti.