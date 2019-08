Mercoledì il bis di temporale pomeridiano-serale un po’ su tutta la provincia di Bergamo, con danni soprattutto nella Bassa. Migliorerà? Risponde Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il fronte temporalesco, che ha portato mercoledì rovesci localmente anche di forte intensità, si muove rapidamente verso i Balcani con locale instabilità giovedì che permane su Nordest e Romagna, mentre sulla Lombardia le condizioni atmosferiche migliorano rapidamente, seppur con qualche isolato episodio instabile ancora possibile sui rilievi. A partire dal fine settimana probabile rimonta dell’ Anticiclone africano su buona parte dello Stivale, con coinvolgimento, almeno parziale, anche della Lombardia.

Giovedì 8 agosto 2019

Tempo Previsto: al mattino residua nuvolosità sui settori orientali, in particolare sul Mantovano, ampie schiarite su quelli centro-occidentali con cieli tendenti a poco nuvolosi o solo localmente parzialmente nuvolosi entro mezzodì. Nel pomeriggio prevalenza di cielo poco nuvoloso o localmente temporaneamente nuvoloso per il transito di nuvolosità da ovest verso est, in particolare sulle basse pianure al confine con l’Emilia; possibile qualche isolato rovescio e colpo di tuono sui rilievi appenninici dell’Oltrepo. In serata prevalenza di cielo poco nuvoloso ovunque.

Temperature: minime in lieve calo generalmente compresse fra 16 e 19°C (anche 20\21°C nei centri urbani). Massime in calo e comprese fra 30 e 33°c (i valori più alti sono attesi sulle basse pianure orientali).

Venerdì 9 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutta la Regione, in un contesto di cieli da sereni a poco nuvolosi. Qualche addensamento cumuliforme sui rilievi alpini nella seconda parte della giornata ma con scarsa probabilità di fenomeni.

Temperature: minime in aumento e generalmente comprese in pianura tra i 19 e i 22°c; massime in aumento e comprese tra 30 e 34°C. Clima afoso nelle ore diurne.

Sabato 10 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutta la Regione, in un contesto di cieli da sereni a poco nuvolosi. Qualche locale e fugace addensamento nella prima parte della giornata su Ovest Regione, e qualche addensamento cumuliforme sui rilievi alpini nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in aumento e generalmente comprese in pianura tra i 20 e i 23°c; massime in aumento e comprese tra 32 e 34°C (locali punte superiori sulle basse pianure). Clima afoso.