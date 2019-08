Dimentica in hotel borsa con 10.000 sterline: titolare lo cerca e gliela restituisce

È tornato a Mozzo a riprendersi il borsello con quasi undicimila sterline “dimenticate” in mattinata nel garage dell’hotel. Ringrazia e offre champagne. E ne ha motivo! Sì, perché il 35enne di origini polacche, ma di nazionalità inglese, torna in possesso dei suoi averi grazie alla correttezza di Gianluca Marcucci, il direttore titolare del Bes Hotel Bergamo West di Mozzo.

Ma anche grazie alla tenacia del direttore e dei suoi colleghi in albergo che, dopo aver visto abbandonata nel box dell’hotel alle porte di Bergamo la borsa con i soldi (non pochi) si sono dati da fare per capire a chi appartenesse e per rintracciare il cliente sbadato.

Gianluca Marcucci restituisce al turista Hubert il borsello con le quasi undicimila sterline dimenticato nel box dell'hotel di Mozzo

Spiega Gianluca Marcucci a Repubblica di aver dapprima esaminato le riprese delle telecamere, poi fatto un confronto con le schede dei clienti dell’hotel e infine ascoltato i dipendenti che si occupano della reception. Un paio d’ore di impegno per arrivare al proprietario del borsello: un inglese-polacco in vacanza, di nome Hubert, che peraltro non si era accorto di averlo dimenticato.

Le sterline ritrovate dal direttore del Bes Hotel Bergamo West e restituite al proprietario

“Siamo ancora persone serie” commenta Marcucci soddisfatto di aver fatto il proprio dovere e di aver rintracciato a Torino il 35enne.

Il signor Hubert intanto è rientrato in quel di Mozzo per ritirare la borsa ritrovata, probabilmente lasciata a terra o sul tettuccio dell’auto mentre caricava la valigia. Offrirà champagne a quelle persone oneste che gliel’hanno fatta riavere.