Campionati Europei, bronzo per Vittoria Guazzini nella mixed relay

Si è chiusa con una medaglia di bronzo la prima giornata dei Campionati Europei per il ciclismo bergamasco.

Il movimento orobico è infatti salito sul podio di Alkmaar con Vittoria Guazzini che ha conquistato con la Nazionale Italiana uno storico terzo posto nella mixed relay, prova al debutto nella kermesse continentale.

La portacolori della Valcar-Cylance Cycling, inserita nel sestetto azzurro composto da Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli, Elena Longo Borghini e Silvia Valsecchi; ha completato la staffetta a squadre in 54’13”, distante 1’24” dall’Olanda.

Lontana soltanto tre secondi dai padroni di casa al termine della prima frazione, nella fase conclusiva la formazione tricolore si è dovuta arrendere al ritorno della Germania, a causa anche delle difficoltà della Valsecchi che non è riuscita a mantenere il ritmo imposto dalle compagne.

In casa Valcar cresce ora l’attesa per Elena Pirrone che nella mattinata di giovedì 8 agosto rappresenterà l’Italia nella prova a cronometro dedicata alla categoria Under 23.

Foto Union Européenne de Cyclisme