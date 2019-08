Campionati Europei, bronzo per Elena Pirrone nella cronometro Under 23

Si è aperta con il sorriso di Elena Pirrone la seconda giornata dei Campionati Europei di ciclismo in corso ad Alkmaar.

La bolzanina, tesserata da alcune settimane con la Valcar-Cylance Cycling, ha infatti conquistato la prova a cronometro dedicata alla categoria Under 23, cogliendo così la terza medaglia italiana nella kermesse continentale

L’ex campionessa del mondo juniores, già oro due anni fa a Herning, ha coperto i 22 chilometri del percorso in 29’59”, distante soltanto due secondi dall’argento di Maria Novolodskaya.

Transitata all’intertempo con 8 secondi di ritardo da Hannah Ludwig, nella seconda parte di gara la 20enne azzurra non è riuscita a mantenere il ritmo della tedesca, in grado di tagliare il traguardo con il tempo di 29’20”.

Discorso diverso per la trentina Letizia Paternoster che, dopo aver realizzato il miglior crono a metà gara, si è dovuta arrendere al ritorno della avversarie, chiudendo le proprie fatiche in settima posizione.

“Fin dalla mattina sentivo buone sensazioni che qualcosa di importante mi sarebbe capitato- ha dichiarato la portacolori del team di Bottanuco -. In gara ho gestito bene le forze fino all’intertempo grazie anche al vento a favore. Poi ho dato maggior impulso nel secondo tratto ed è arrivata una bella medaglia di bronzo. Sono felicissima di essere tornata sul podio europeo, perché lo scorso anno non ho corso la cronometro e nel passaggio alla nuova categoria non sapevo cosa mi aspettava”.

Elena Pirrone tornerà ora in strada nella mattinata di venerdì 9 agosto quando, assieme alle compagne di squadra Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, proverà a vincere il titolo continentale.