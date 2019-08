Bergamo, scontro auto-moto in Porta Nuova: ferito un 26enne

Un ragazzo di 26 anni è finito in ospedale dopo uno scontro con un’auto mentre era alla guida del proprio scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di giovedì in largo Porta Nuova, nel pieno centro di Bergamo, proprio di fronte ai propilei.

La dinamica è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione pare che la vettura, una Seat Leon con a bordo una donna e il figlioletto, mentre stava svoltando in via Camozzi ha urtato la moto che si stava dirigendo verso Città Alta.

Il giovane alla guida del mezzo è stato sbalzato a terra ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Diversi passanti si sono avvicinati per capire come stava. Tra questi anche una volontaria del 118 che, in attesa dell’ambulanza, ha assistito il ferito. L’ambulanza giunta sul posto lo ha poi trasportato alle Cliniche Gavazzeni. Le sue condizioni comunque non sono preoccupanti.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.