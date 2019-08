Atalanta, l’agente di Skrtel a Bergamo per trattare: fumata bianca in arrivo?

Ricomincia a muoversi il mercato dell’Atalanta. Com’era prevedibile, fino alla conclusione della tournée britannica Sartori e Percassi hanno lavorato sottotraccia, senza affondare nessun colpo. Ma ora, a meno di tre settimane dall’avvio del campionato, qualcosa dovrà per succedere.

Perché l’Atalanta così com’è non sembra ancora completa.

In difesa, prima di tutto, dove non a caso è spuntato un nome nuovo. Molto, molto concreto. Si tratta di Martin Skrtel, 35 anni a dicembre, nove stagioni con la maglia del Liverpool, attualmente svincolato dopo tre anni al Fenerbahce. Porterebbe fisicità ed esperienza (ha disputato più di 50 match internazionali tra Champions ed Europa League) e, nonostante l’età, sembra essere perfettamente integro fisicamente (lo dicono i numeri: in Turchia dal 2016 al 2019 ha giocato 119 partite).

Martin Skrtel, slovacco classe 1984

Mercoledì 7 agosto l’agente di Skrtel, Carol Csonto, è arrivato a Bergamo per trattare con l’Atalanta: due ore di faccia a faccia con Percassi e Sartori, che gli hanno formalizzato l’offerta bergamasca. L’agente ha confermato il gradimento del suo assistito alla destinazione nerazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però da vincere la resistenza della moglie del calciatore che preferirebbe rimanere a Istanbul. Ma Skrtel, dopo 93 match ufficiali con lo Zenit, 320 con il Liverpool, altri 119 con il Fenerbahce (anche 103 presenze in nazionale) sembra avere una gran voglia di misurarsi anche con la Serie A.

L’incontro di mercoledì è terminato con una stretta di mano e un “aggiorniamoci al più presto”. Tradotto: la palla passa al giocatore (e alla moglie). Con il loro ‘sì’ sarà fumata bianca.

Gasperini apprezza molto il roccioso difensore slovacco e anche Percassi senior sembra essere convinto che la spesa non indifferente da affrontare sia buona e giusta nonostante l’età del calciatore.

Martin Caceres, 32 anni, svincolato dopo 6 mesi alla Juve

Sullo sfondo resta un altro svincolato di lusso, Martin Caceres, ex Barcellona e Juventus, tre anni più giovane di Skrtel e già abituato al calcio italiano.

Ma l’Atalanta non molla neanche Gian Marco Ferrari (con la speranza che il Sassuolo abbassi le pretese di 13 milioni di euro) e tiene aperta la pista Sergi Gomez del Siviglia.