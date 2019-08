Previsioni rispettate, forti rovesci sulla Bergamasca: danni nella Bassa

Previsione meteo rispettate nella giornata di mercoledì 7 agosto. Certo non si sono verificati i forti temporali di martedì sera, ma nella Bassa Bergamasca non si sono fatti attendere gli intensi rovesci come aveva previsto il Centro Meteo Lombardo. Proprio nella Bassa si registrano danni all’agricoltura e ad alcune abitazioni.

Treviglio

Un’ulteriore porzione della copertura del Palafacchetti di Treviglio si è staccata con il temporale di oggi pomeriggio andando a compromettere ancora di più la struttura che era stata colpita nei giorni scorsi.

Caravaggio

Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini ha avvisato la Cittadinanza “che a titolo precauzionale il Viale del Santuario è chiuso al traffico dal tratto di Porta Nuova al semaforo. Il provvedimento è necessario per garantire l’incolumità a persone e cose. Il viale sarà temporaneamente chiuso in concomitanza con l’allerta meteo regionale fino a quando non sarà messo in sicurezza.

Le indagini necessarie inizieranno il più presto, cioè entro il mese, seguiranno gli interventi di abbattimento e in autunno quelli di ripiantumazione. Grazie per la comprensione e la collaborazione”.

Dal pomeriggio e fino a sera, a partire dalle province occidentali della Lombardia e in traslazione verso levante, si attende l’innesco di temporali localmente intensi su parte dei settori prealpini, pedemontani e di medio-alta pianura. A partire dalle ore tardo pomeridiane è possibile una parziale estensione meridionale dei fenomeni, tuttavia a carattere isolato, tra il Lodigiano e il Cremonese.

Ora non resta che guardare il cielo per i prossimi giorni.

Il Centro Meteo Lombardo prevede per giovedì 8 al mattino moderata instabilità residua nei settori meridionali (senza criticità), in rapido miglioramento. A seguire generale stabilità con tempo al più asciutto ma afoso – qualche disturbo sui rilievi alpini confinali – e temperature in aumento fino a domenica (massime fino a 33/34°C).

Una nuova occasione temporalesca è probabile lunedì 12 nel pomeriggio/sera, alla quale seguirà un apprezzabile rientro termico.

Foto di Fulvia Aldegheri