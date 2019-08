Fino a sera

Nuova allerta temporali intensi da metà pomeriggio di mercoledì

Gli esperti del Centro Meteo Lombardo sottolineano per l'ennesima volta che non si tratta di un avviso di pioggia, ma di rischio temporalesco (cioè di potenziale pericolo, dalla localizzazione non predicibile).

Anche nella giornata di mercoledì 7 agosto 2019, annuncia il Centro Meteo Lombardo che martedì aveva avvertito dell'arrivo di forti rovesci a Bergamo e in provincia, dovremo prestare attenzione allo sviluppo di attività temporalesca localmente intensa nella nostra regione. Gli esperti del centro meteo sottolineano per l'ennesima volta che non si tratta di un avviso di pioggia, ma di rischio temporalesco (cioè di potenziale pericolo, dalla localizzazione non predicibile). Si consideri inoltre il termine "LOCALI": lontano dai rilievi non si attendono precipitazioni diffuse, anzi una parte consistente delle province meridionali resterà a secco, come d'altronde è consuetudine con l'attività convettiva. In particolar modo da metà pomeriggio e fino a sera, a partire dalle province occidentali e in traslazione verso levante, si attende l'innesco di temporali localmente intensi su parte dei settori prealpini, pedemontani e di medio-alta pianura. A partire dalle ore tardo pomeridiane è possibile una parziale estensione meridionale dei fenomeni, tuttavia a carattere isolato, tra il Lodigiano e il Cremonese. La circolazione dei venti in quota depone per un elevato rischio di locali nubifragi con associata grandine anche di medie dimensioni. Consigliamo di monitorare costantemente l'evoluzione tramite il radar meteo: http://cml.to/radar Giovedì 8 al mattino moderata instabilità residua nei settori meridionali (senza criticità), in rapido miglioramento. A seguire generale stabilità con tempo al più asciutto ma afoso – qualche disturbo sui rilievi alpini confinali – e temperature in aumento fino a domenica (massime fino a 33/34°C). Una nuova occasione temporalesca è probabile lunedì 12 nel pomeriggio/sera, alla quale seguirà un apprezzabile rientro termico.