Leucemia: una nuova cura ritenuta valida, ora rimborsabile dal Sistema sanitario nazionale

Una buona notizia per i malati attuali e futuri di leucemia e tumori del sangue. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità dal sistemna sanitario e quindi alla disponibilità in Italia della prima terapia con cellule CAR-T.

La nuova terapia (Kymriah) che utilizza cellule immunitarie modificate contro i tumori potrà essere utilizzata presso i centri specialistici selezionati dalle Regioni, per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), resistenti alle altre terapie o nei quali la malattia sia ricomparsa dopo una risposta ai trattamenti standard e per pazienti fino a 25 anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B.

A oggi in Italia hanno potuto usufruirne una cinquantina di pazienti, tra i quali anche 27 bambini trattati all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ma l’obiettivo che potrebbe essere presto raggiunto è quello di trattare tutti i malati per cui si renda necessarioulla base di un meccanismo innovativo, per il quale la terapia sarà rimborsata solo se se risulterà effettivamente efficace sul paziente.

La nuova terapia, il cui costo complessivo è di circa 300 mila euro per singolo paziente consiste nel manipolare geneticamente, e poi reinfondere nel paziente stesso, le cellule del sistema immunitario, i linfociti, per renderle capaci di riconoscere e attaccare il cancro.

Si prevede di utilizzarla nei pazienti pediatrici e giovani adulti con leucemia linfoblastica acuta o linfoma a grandi cellule B, recidivanti o refrattari ad altre terapie. In questa categoria di pazienti, la percentuale di guarigione dal tumore dopo il trattamento con car-t è pari a circa il 40-50%.