Incidente di Azzano, l’investitore di Luca e Matteo va ai domiciliari

Dopo tre giorni ha lasciato il carcere Matteo Scapin, il 33enne di Curno che nella notte tra sabato e domenica ad Azzano ha travolto lo scooter con in sella Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi di Bergamo, morti uno sul colpo e l’altro il giorno seguente.

Secondo il giudice delle indagini preliminari Vito Di Vita, Scapin non voleva uccidere i due ragazzi. Il giudice ha riqualificato il reato da duplice omicidio volontario, a omicidio stradale aggravato.

Una decisione che arriva al termine dell’interrogatorio di garanzia di mercoledì, in cui il 33enne ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto dopo la nottata al Setai.

Scapin quindi torna a casa, in attesa della conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero Raffaella Latorraca e del possibile rinvio a giudizio per il processo. Perché la decisione del giudice per le indagini preliminari non è la sentenza definitiva, quella verrà decisa in sede processuale.