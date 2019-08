Il temporale cancella il volo Bergamo-Pescara, odissea in bus per 180 passeggeri

Il temporale di martedì sera, 6 agosto, che si è scatenato sulla bergamasca ha fatto cancellare il volo Ryanair Bergamo-Pescara programmato per le 22.05. Prima è stato spostato alle 23.25, poi alle 00.25 e a cinque minuti all’una di notte è stato definitivamente cancellato.

Una vera e propria odissea per i 180 passeggeri che hanno atteso invano il volo all’aeroporto di Orio al Serio. Alle 2.30 della notte sono stati messi a disposizione tre bus. Il viaggio Bergamo-Pescara è durato 8 ore, alle 10.30 di mercoledì mattina 7 agosto sono giunti finalmente a Pescara. Evidenti i disagi, in particolare per diversi anziani e bambini tra i 180 passeggeri che non hanno mancato di denunciare la mancata assistenza in aeroporto a Bergamo.