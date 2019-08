Dietro le nomine nelle Comunità montane si rinnova l’asse Pd – Forza Italia

In questa estate politica, tra Papeete e Acquascooter, tra Toti contro Berlusconi, tra un Partito democratico in cerca di strategia e un Movimento 5 stelle in caduta libera nei sondaggi la politica orobica sembra in vacanza.

In realtà dopo le amministrative vi è una febbrile attività sotto traccia, poiché vanno rinnovate le Comunità montane, i Bim, il Parco delle Orobie e molte società partecipate del Comune di Bergamo e della Provincia.

La prima comunità montana rinnovata ha visto l’elezione del forzista Jonathan Lobati, sindaco di Lenna, che ora è dimissionario dagli incarichi di partito perché legato a Giovanni Toti nella scissione da Berlusconi. L’elezione di Lobati ha visto l’appoggio dell’intero centrodestra, Lega compresa, con l’entrata del Pd della Valle Brembana, per la prima volta nella maggioranza della comunità montana: non a caso vicepresidente della comunità è Fabio Bonzi, sindaco di Dossena e referente del Partito democratico.

A seguire è stato eletto il Presidente della comunità Montana della Valle Seriana, Giampiero Calegari, sindaco di Gorno. In questo caso però è avvenuta una spaccatura in seno al centrodestra. Forza Italia, o meglio il coordinatore dimissionario Paolo Franco, ha spinto per un accordo con il Pd, contro la scelta leghista di appoggiare l’uscente Cominelli.

La battaglia in Valle Seriana ha lasciato delle conseguenze: una frattura tra alta valle e bassa valle, una spaccatura nella Lega, infatti due sindaci leghisti hanno votato Calegari contro le direttive del partito, una divisione anche tra gli azzurri, perché alcuni uomini legati a Franco, tra cui il clusonese Giorgio Merletti non hanno gradito il nuovo asse Pd-Forza Italia.

C’è chi sostiene si tratti di dinamiche espressamente locali, dettate dai sindaci e dalle simpatie o antipatie tra di loro. Ma chi vive le segreterie provinciali dei partiti sa che c’è di più.

Sempre più voci, confermate dalle elezioni nelle Comunità montane e dai nomi che circolano per le partecipate della città, sostengono che si sia rinsaldato l’asse Pd – Forza Italia, che era nato sotto la presidenza della Provincia di Matteo Rossi e che pareva essersi spezzato dopo l’elezione di Gianfranco Gafforelli.

Paolo Franco e Davide Casati si dice lavorino in tandem, con la regia di Giovanni Sanga, da sempre abile tessitore, per dividere tra forzisti (sempre che siano ancora tali) e uomini del Pd tutti i ruoli di sottogoverno del territorio.

Ciò che stupisce un po’ è la posizione della Lega, che pare incapace di reagire a questa nuova alleanza politica, probabilmente per via delle numerose divisioni interne. Manca nella Lega una figura provinciale unica che faccia sintesi e in questo caos leghista, il patto del Nazareno orobico trova ampi margini di manovra. Tuttavia alcuni leghisti pare non stiano gradendo questa ritrovata sintonia tra Franco e Casati, anche perché il consigliere regionale azzurro, nonché presidente di Uniacque, dovrebbe essere con Giovanni Toti, ovvero con quella parte, o ex parte, di Forza Italia che guarda all’alleanza strategica con la Lega e all’interlocuzione con Salvini più che a Zingaretti.

Ma, si sa… Roma e Genova sono lontane e la provincia bergamasca, con le sue valli, si muove in autonomia. Tuttavia, Milano non è lontana e chissà cosa pensa Attilio Fontana di questi accordi territoriali col PD portati avanti da un componente della sua maggioranza.