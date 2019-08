Campionati Europei, successo per Andrea Piccolo nella cronometro juniores

È arrivata dalla categoria juniores la prima medaglia italiana ai Campionati Europei Juniores di ciclismo in corso ad Alkmaar.

A conquistarla nel primo pomeriggio di mercoledì 7 agosto è stato il portacolori del Team LVF Andrea Piccolo che si è aggiudicato il titolo nella prova a cronometro .

Il 18enne di Magenta, tesserato per la formazione di San Paolo d’Argon, ha percorso i 22,4 chilometri in programma in 26’52”, distanziando così di 11″ e 13″ gli olandesi Lars Boven e Enzo Leijnse.

Transitato all’intermedio con il secondo miglior tempo, il campione italiano ha saputo gestire al meglio le proprie forze e, al termine di una seconda parte di gara molto veloce, è riuscito a strappare il successo dalle mani di Boven.

In casa Italia buon sesto posto per il laziale Antonio Tiberi, mentre per Piccolo, già medaglia di bronzo lo scorso anno ai Mondiali di Innsbruck, si tratta del primo successo continentale in carriera.

Foto Union Européenne de Cyclisme