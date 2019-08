“Battiti live” o “La fabbrica del rock”? La tv del 7 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 7 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Superquark”, con Piero Angela. Il documentario d’apertura della Bbc che verrà proposto stasera racconterà il “dietro le quinte” della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali.

Sarà il riassunto di oltre 4 anni di riprese, effettuate nei territori più belli e lontani, ma anche più pericolosi della terra. Dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa. Dal caldo torrido delle stagioni secche, al gelo insostenibile delle coste dell’Antartide. Proprio al Polo sud, dopo mesi di riprese, la troupe si è trovata davanti a un gruppo di pinguini rimasti intrappolati in un burrone. Decidere di intervenire, contravvenendo alla prima regola dei documentaristi, non è stato facile. Si vedrà l’escamotage che gli operatori hanno trovato per provare a salvare gli animali, rispettando il più possibile il normale corso della natura. Un episodio davvero speciale, che racconta le difficoltà e i trionfi nella realizzazione di una serie di successo. A Reggio Emilia, epidemiologi e pediatri lavorano fianco a fianco per affrontare il problema dell’obesità infantile. Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich sono andate a capire come. Con la guida di Alberto Angela, si visiterà il luogo da cui si gestisce tutto ciò che avviene sulla Stazione Spaziale Internazionale: il Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston, i vulcani hanno una voce. Microfoni speciali decodificano i suoni non percettibili all’orecchio umano che preannunciano le eruzioni imminenti. Marco Visalberghi e Barbara Bernardini raccontano cosa succede sull’Etna. Cos’è l’autismo? Si farà il punto su una condizione molto varia e poco compresa, che riguarda migliaia di famiglie in Italia, con il servizio di Barbara Gallavotti e Rossella Livigni.

I nuovi satelliti sono piccoli, economici e si lanciano a centinaia per volta: chi e come sta riscrivendo le regole del traffico spaziale? Giovanni Carrada e Daniela Franco sono andati a Tolosa all’ Airbus Satellites, la prima fabbrica al mondo per la produzione in serie di satelliti. Paolo Magliocco e Giulia De Francovich, sulle tracce dei Neanderthal in Toscana, raccontano la storia di una caccia agli elefanti preistorici, che svelerà l’abilità dei cugini scomparsi.

Per quanto riguarda le rubriche: in “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che racconterà come possono manipolare le deep fake; im “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, che racconterà delle ambascerie giapponesi in Europa nel Cinquecento e Seicento.

La dottoressa Elisabetta Bernardi, infine, nella rubrica “La scienza in cucina”, spiegherà cosa sono le vertical farm.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Elementary”, con Lucy Liu e Jonny Lee Miller. Andranno in onda due episodi intitolati “Dalla Russia con droghe” e “Signorina compresa”. Nel primo, Holmes e Watson indagano sull’omicidio di un criminale. Nel secondo, Cassie chiede aiuto a Holmes per risolvere un caso di omicidio.

RaiTre alle 21.20 proporrà la prima delle due puntate della fiction “Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore”, con Christa Theret. Il duca di Borgogna muore. Maria, figlia unica, è decisa a governare, ma le leggi impongono un uomo a capo dei propri feudi. Le pressioni perchè sposi Carlo, figlio di dieci anni del re di Francia sono forti e per evitarlo Maria sceglie Massimiliano d’Asburgo. Purtroppo questi contrae la peste e Maria deve sposarlo per procura. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 9 agosto 2018.

Canale5 alle 21.20 proporrà il primo, secondo e terzo dei dieci episodi del telefilm “The fix”, con Robin Tunney, Alex Saxon e Adam Rayner. Andranno in onda tre episodi intitolati “Episodio pilota”, “Vendetta” e “La microspia”. Nel primo, il procuratore distrettuale Travis torna a Los Angeles, dopo che una star del cinema è sospettata di un omicidio. Nel secondo, Ben diventa il nuovo sospettato nel caso che sta seguendo Jessica. Nel terzo, Maya convince Dia a farsi mettere una microspia durante il suo incontro con Sevvy, e Matthew non riesce a liberarsi dello scomodo caso di Sevvy.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà la quinta e ultima puntata di “Battiti live”. Si conclude nell’area portuale sul molo San Nicola di Bari, la 17esima edizione del programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tra i cantanti che saliranno sul palco ci saranno: Lp, Alessandra Amoroso, i Boomdabash, Achille Lauro, Francesco Renga, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Elodie, Annalisa, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani, Dark Polo Gang e Gabry Ponte.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Matrimonio alle Bahamas”, con Massimo Boldi e Anna Maria Barbera; su La7 alle 21.15 “Il medico della mutua”, con Alberto Sordi; su Tv8 alle 21.30 “Il collezionista di ossa”, con Denzel Washington; e su Canale Nove alle 21.25 “Un matrimonio a quattro mani”.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Anacleto: agente segreto”, con Imanol Arias; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “3 – Headed Shark Attack”, con Carmen Electra; su La5 alle 21.10 “Uno sconosciuto in casa – A Stranger with my Kids”; su Iris alle 21 “L’ira della furia”, con Henry Fonda; su Italia2 alle 21.15 “Chinese zodiac” di e con Jackie Chan.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “La fabbrica del rock”. Senza di loro, classici immortali come Strangers in the Night, Mrs. Robinson, Let the Sunshine In e molti altri non sarebbero stati gli stessi. Gli artefici di tali successi non sono solo Nat King Cole, Frank Sinatra, Simon & Garfunkel, Elvis Presley o i Beach Boys, ma anche altri e meno noti protagonisti di quegli anni: i jazzisti e musicisti classici di tutto rispetto che, in studio, suonavano per loro e per altri grandi artisti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Le bugie hanno le gambe corte” e “Il segreto dei templari”. Nel primo, Frédéric Suval ha peso il lavoro ed è disoccupato da otto mesi, ma non ha ancora messo al corrente la moglie della cosa. Joséphine dovrà aiutare l’uomo a dire tutta la verità alla sua famiglia. Nel secondo, Joséphine deve fare un lungo viaggio indietro nel tempo, fino al Medioevo, per occuparsi di Eleonore, una giovane donna che sembra essere all’origine di una maledizione che ha pesato su tutta la sua discendenza.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La sai l’ultima? Digital Edition”, con Ezio Greggio; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.