“Viale Papa Giovanni, bici sfrecciano sul marciapiede: pericolo per noi baristi e per i pedoni”

“Tante, troppe bici sfrecciano sul marciapiede di viale Papa Giovanni ed è pericoloso”. Così il titolare di un bar che si trova lungo questa via nel centro di Bergamo evidenzia il problema connesso al passaggio di biciclette che, andando velocemente, rischiano di scontrarsi con chi si trova sulla loro traiettoria.

I pedoni lo sanno: imbattersi in un ciclista “sfrenato” è antipatico e pericoloso. Non si è previsti e in un batter d’occhio ci si trova con le due ruote dietro le spalle o, nel peggiore dei casi, si rischia l’impatto. “Succede frequentemente – sottolinea il barista – ogni giorno. Per noi che attraversiamo spesso il marciapiede per consegnare quanto richiesto dai clienti seduti ai tavolini all’esterno del locale è molto pericoloso: a volte abbiamo rovesciato il vassoio lungo il tragitto proprio per questa problematica. Mi è capitato persino di trovarmi la ruota di una bicicletta sul piede: il ciclista si è scusato e ha aggiunto che sul marciapiede si sentiva più tranquillo, ma non è accettabile. E non è rischioso solo per noi: lo è per tutti i pedoni, specialmente per i genitori che magari hanno un bambino con sé ma anche per chi ha problemi di deambulazione o magari non ha i riflessi pronti”.

Sarebbe opportuno intervenire prima che si verifichi qualche incidente. Il barista afferma: “Un paio di volte ho scritto via e-mail in Comune, alla polizia locale e mi hanno risposto che monitoreranno la situazione, ma il problema sussiste: quando la vigilessa è presente sul posto e ferma le persone in sella alla bici, le fa scendere, però gli altri giorni questo disagio c’è e speriamo che il problema si possa risolvere al più presto”.