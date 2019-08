“Velvet Collection 2″ o Spirito libero”? La tv del 6 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 6 agosto RaiUno alle 21.25 proporrà la prima delle cinque puntate della fiction “Velvet collection 2”, con Marta Hazas, Asier Etxeandia, Adriàn Lastra e Diego Martìn.

Andrà in onda l’episodio intitolato “Una richiesta particolare”, il console iraniano Ahmadì, convoca Clara e i suoi collaboratori perchè organizzino una sfilata a porte chiuse per un’alta personalità del suo paese, intenzionata a commissionare alla galleria l’abito che dovrà indossare per una importante cerimonia. Mateo torna per capire se con Clara è finita.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la prima puntata della fiction “Spirito libero”, con Julia Franz Richter, Christoph Luser, Laurence Rupp e Michou Friesz. Andranno in onda gli episodi numero 1 e 2. Nel primo, la giovane Alessandra, che è stata adottata da piccola e che ora lavora in una panetteria, scopre di avere ereditato dal padre biologico un magnifico cavallo di razza. Nel secondo, Maximilian, il fratellastro di Alessandra, è contrario alla presenza del cavallo sulla sua proprietà, e cerca in tutti i modi di liberarsene.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra speciale Cobra 11”, con Daniel Roesner. Andranno in onda tre episodi intitolati “Gita di classe”, “Ricercata” e “Operazione Mida”. Nel primo, Semir e gli altri sono in gita, quando vengono improvvisamente attaccati da un gruppo di terroristi. Nel secondo, Semir e Paul si trovano in missione non ufficiale a Budapest per aiutare una loro ex collega che si trova nei guai. Nel terzo, Paul e Jenny impediscono una consegna di soldi tra banditi. Alcuni milioni di euro e un cellulare sono ora in possesso della polizia. Ma mentre i due provano a scoprire qualcosa in più sullo scambio, Susanne viene rapita.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà l’ultima puntata di “Quelli della luna”, con Giampiero Mughini.

Su Italia 1 alle 21.20 il telefilm “Chicago fire”, con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund ed Eamonn Walker. Andranno in onda due episodi intitolati “La legge della giungla” e “F come…”. Nel primo, un furgone che trasporta un detenuto è coinvolto in un incidente stradale. Casey interviene. Nel secondo, un fotoreporter chiede di poter passare una giornata nella caserma per fare un reportage. Casey è contrario, ma deve cedere.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, il talk-show condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Samba”, con Omar Sy; su Tv8 alle 21.30 “Ip man”, con Donnie Yen; su Canale Nove alle 21.25 “Troppo forte”, con Carlo Verdone, Stella Hall, Alberto Sordi, John Steiner e Mario Brega; e su Rai4 alle 21.15 “A perfect Getaway – Una perfetta via di fuga”, con Milla Jovovich.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “Infanzia clandestina”, con Natalia Oreiro; su La5 alle 21.10 “Magic Mike”, con Matthew McConaughey; su Iris alle 21 “Quien sabe?”, con Gian Maria Volonté; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 5: destinazione Miami”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Adam Rayner, Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson e Vanessa Lengies. Andranno in onda tre episodi intitolati “Comunque vada”, “Un’amicizia in bilico” e “Legami di sangue”. Nel primo, mentre Morrissey cerca di nominare un nuovo capo infermiere, Steve prende una decisione importante per il suo futuro. Nel secondo, Christina cerca di proteggere una ragazza abbandonata. Nel terzo, Steve scopre improvvisamente che suo padre è un delinquente.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”, con Michael Sheen; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Battiti live”: e su Real Time alle 21.10 il reality “Cambia con me”.