Sfondano vetrina e saccheggiano bar: fuoristrada rubato a Verdello usato come ariete

Per fare irruzione al Dream Cafè di Capralba (Cremona) hanno usato un fuoristrada come ariete: un Nissan Navara rubato a Verdello il 1° agosto, come risulta dalla denuncia effettuata da un 55enne artigiano ai carabinieri della stazione bergamasca.

Il colpo risale a pochi giorni fa. Intorno alle 3, dopo avere sfondato l’entrata del locale e rubato un cambiamonete, i ladri hanno abbandonato il mezzo sulla strada Provinciale, nella campagna del Comune di Campagnola Cremasca.

Sul posto è intervenuto un equipaggio dell’aliquota radiomobile NORM della compagnia carabinieri di Crema.