Cambia il tempo a Bergamo e in provincia? Risponde Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’anticiclone delle Azzorre che presiede il Mediterraneo nel corso della giornata di martedì tenderà a venir scalfito dall’arrivo di umide correnti sudoccidentali in quota, provocando la formazione di primi folocai temporaleschi in serata sulle Alpi. Un preavviso dell’imminente arrivo di un nuovo peggioramento del tempo che interesserà maggiormente la Lombardia nel corso della giornata di mercoledì, quando durante le ore pomeridiane i temporali, attesi localmente anche di forte intensità torneranno ad interessare nuovamente anche le aree pianeggianti.

Martedì 6 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata generalmente dominata da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con il solo rischio, limitato alla serata, di temporali in transito sui rilievi alpini della regione. In locale sconfinamento sin verso le aree pedemontane in nottata.

Temperature: Temperature minime stazionarie generalmente comprese fra 18 e 22 gradi, con locali punte sino a 23 e 24 gradi nel Milanese. Massime anch’esse stazionarie su valori attorno ai 32 e 34 gradi.

Mercoledì 7 agosto 2019

Tempo Previsto: Nuvolosità a tratti anche compatta in transito sin dal mattino ma con fenomeni perlopiù assenti o sporadici ed in un contesto generalmente asciutto. Instabilità che andrà aumentando nel corso del pomeriggio con temporali che dapprima dai monti tenderanno a interessare anche le aree di pianura a partire da ovest, risultando anche di forte intensità.

Temperature: Temperature minime stazionarie sempre comprese fra 18 e 22 gradi, con punte maggiori sino a 24 gradi nel Milanese. Massime stabili od in lieve calo comprese fra 30 e 32 gradi, con locali punte nuovamente fra 33 e 34 gradi nel Mantovano e Cremonese.

Giovedì 8 agosto 2019

Tempo Previsto: Tempo in miglioramento con la permanenza soltanto di residua nuvolosità specie al mattino sui settori orientali, in un contesto generalmente stabile e condito da cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature: Temperature minime in lieve calo generalmente comprese fra 16 e 19 gradi. Massime anch’esse in calo comprese fra 30 e 32 gradi in pianura.