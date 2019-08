“La crisi non va in vacanza”, Fratelli d’Italia manifesta davanti al Tribunale fallimentare

Fratelli d’Italia ha deciso di organizzare per martedì 6 agosto, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, una serie di manifestazioni con lo slogan “la crisi non va in vacanza”.

A Bergamo una delegazione di FdI e Gioventù Nazionale manifesterà alle 11:00 di fronte all’ingresso del Tribunale, che con la sezione fallimentare è il luogo simbolo delle imprese che non sono riuscite a salvarsi dalla crisi.

Al Ministero dello Sviluppo Economico esistono quasi duecento “tavoli di crisi” nazionali, fra cui quello della Italcementi/Heidelberg, con quasi trecentomila lavoratori a rischio, che diventano seicentomila nell’indotto. È questo il cuore della crisi industriale che il Ministero guidato dai 5 stelle non riesce a gestire.

Durante la gestione Di Maio, infatti, non si è mai trovata una soluzione industriale: il Ministero tutt’al più predispone la proroga della cassa integrazione, in attesa di “accompagnare” i lavoratori verso il reddito di cittadinanza.

Una strategia assistenzialista che offende la dignità dei lavoratori e impedisce l’accesso al mondo del lavoro per i più giovani.

FdI propone che i tavoli siano integrati con chi conosce realmente imprese e territori(parlamentari e associazioni di categoria del collegio, nonché la creazione di un “pronto soccorso industriale”, non solo per gestire le emergenze ma per prevenire le crisi, utilizzando appieno i fondi europei e gli altri strumenti finanziari di cui spesso gli attori, anche pubblici, non sono a conoscenza.

A sostegno della manifestazione è intervenuta anche l’assessore regionale a Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni: “Fratelli d’Italia con questa mobilitazione nazionale vuole dimostrare la vicinanza ai tanti lavorati italiani in difficoltà, che stanno pagando la crisi di centinaia di aziende a livello nazionale, molte anche nella Bergamasca. Un trend negativo al quale il ministro Luigi Di Maio ha risposto con una politica assistenzialista che certo non aiuta imprese e cittadini a sperare in un futuro migliore. Anche per questi motivi Fratelli d’Italia alza la voce: per ricordare a tutti che la crisi non va in vacanza”, conclude Magoni.