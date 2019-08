Carrozzeria abusiva scoperta dalla Polizia stradale a Orio al Serio

Martedì mattina a Orio al Serio, agenti della squadra di Polizia giudiziaria della Polizia stradale di Bergamo sono entrati in un capannone situato in un sotterraneo, privo di indicazioni e insegne esterne.

Gli uomini della Polstrada hanno verificato che all’interno del capannone vi era una vera e propria carrozzeria abusiva al cui interno c’erano diversi veicoli lasciati per le riparazioni meccaniche.

L’analisi effettuata dagli agenti ha accertato la totale assenza di autorizzazioni rilasciate dalla Camera di commercio e dalla Provincia, autorizzazioni necessarie per la gestione di un esercizio commerciale del genere.

Dopo la verifica gli operatori hanno denunciato V.E.D., nato nel 1965 per la violazione di diversi reati ambientali: gestione abusiva di rifiuti, violazione delle norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per quello che riguarda invece la gestione abusiva della carrozzeria, si è proceduto a contesti specifici e al sequestro amministrativo ai fini della confisca di tutta l’attrezzatura utilizzata per la gestione dell’impresa, per un totale di contestazioni pari a 17.000 euro.

Continuerà anche nel prossimo fututo l’attività di prevenzione dell’illegalità delle autorivendite, delle agenzie pratiche auto, delle autoscuole, delle autofficine, dei gommisti, delle carrozzerie e dei demolitori della provincia bergamasca.