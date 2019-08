Atalanta, ecco gli abbonamenti: addio family e prezzi quasi raddoppiati in Curva Pisani

Con un po’ di ritardo rispetto a tutte le altre società, alla fine anche l’Atalanta ha annunciato i prezzi della campagna abbonamenti per la stagione 2019-’20.

Gli aumenti erano attesi e sono arrivati puntuali: su tutti quello che spicca è il prezzo quasi raddoppiato in Curva Pisani che rispetto ai 160 euro di un anno fa, oggi viene venduto a 290 euro. Va ricordato che la curva in questione è stata completamente abbattuta e ricostruita.

Prezzi ritoccati all’insù praticamente ovunque: la Tribuna Centrale Ubi passa dai 400 euro della passata stagione ai 600 attuali; la Laterale Ubi coperta da 350 a 500 euro; la scoperta da 200 a 240 euro; il parterre Ubi da 200 a 240 euro.

Leggero aumento (da 160 a 180 euro) in Curva Morosini.

I prezzi citati sono quelli riservati ai vecchi abbonati possessori di Dea Card (senza, in Pisani e in Morosini costerà altri 5 euro in più) che avranno il diritto di prelazione.

Tolte ovunque la convenzione family e il ridotto donna che permettevano a chi si abbonava assieme a figli, fidanzate o mogli di risparmiare.

Da segnalare che gli abbonamenti non consentiranno di assistere alle prime due gare interne che l’Atalanta giocherà al Tardini di Parma: i prezzi, infatti, sono stati calcolati su 17 partite, ossia da Atalanta-Lecce del 6 ottobre (6^ di campionato).

Quando verrà aperta la vendita

La prima fase della campagna abbonamenti prende il via il 10 agosto e andrà avanti fino al 17, solo per gli abbonati della Curva Pisani. La prima vendita è stata pensata anche per agevolare chi è in ferie grazie ai punti vendita online di Vivaticket.

La seconda fase sarà dal 19 al 22 agosto, per tutti gli altri settori online e nelle ricevitorie Vivaticket, per confermare settore, posto e fila.

Nella terza fase, dal 24 al 7 settembre, ci sarà la riconferma della prelazione ordinaria per tutto lo stadio e aperta ancora agli abbonati della scorsa stagione in Curva Pisani, che potranno rinnovare solo presentandosi allo stadio, oltre alla prelazione straordinaria per il cambio di settore, fila e posto, ma senza la possibilità di passaggio dagli altri settori alla Curva Pisani.

Infine, dal 9 al 14 settembre, ecco la vendita libera: solo in questo caso, nel momento in cui dovrebbero ancora esserci degli abbonamenti a disposizione, i tifosi da un altro settore potranno comprare liberamente l’accesso alla nuova Curva.

Per informazioni sulla campagna abbonamenti 2019-’20 dell’Atalanta sono disponibili le email:

1) AREA BIGLIETTERIA: abbonamenti@atalanta.it;

2) SLO (Supporter Liaison Officer, ovvero il delegato della Società ai rapporti con i tifosi): slo@atalanta.it.