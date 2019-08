A Clusone debutta la nuova area sosta camper

A Fiorine di Clusone è stato aperta la nuova Area Sosta Camper, in via Val Flash 14, vicino al rinomato Campeggio Clusone Pineta.

L’amministratore della società Camping Berg Srl, storico concessionario Caravan e Camper di Bergamo, Mario Fustinoni, unitamente ai soci ed ai collaboratori del Campeggio Clusone Pineta, ha accolto le autorità intervenute per il taglio del nastro con due parole commosse e sincere ricordando gli albori e la nascita del campeggio stesso, ormai in piena attività da oltre 48 anni.

In primo piano, a fianco della Famiglia Fustinoni, personalità del livello di Lara Magoni, Assessore al Turismo di Regione Lombardia, Gianfranco Gafforelli Presidente della Provincia di Bergamo, Paolo Olini Sindaco di Clusone, Maurizio Forchini Presidente di Promoserio, Paolo Pellizzari Presidente di Turismo ProClusone, Edoardo Favaron Presidente di Faita Lombardia ed il giovanissimo Michele Schiavi Sindaco di Onore.

La Società Camping Berg ha voluto ampliare la propria offerta turistico-ricettiva nel magnifico territorio dell’Alta Valle Seriana e, oltre al proprio Campeggio prevalentemente stanziale, ha voluto porre attenzione al turismo Itinerante, sempre più emergente ed esigente dei Camperisti e Caravanisti Italiani e stranieri.

Un tipo di turismo che, trovando attrezzature e servizi efficienti viene da sempre attratto dalle bellezze naturali della Pineta di Clusone e da quelle artistiche e storiche presenti nei comuni di Clusone, Rovetta, Gromo, Ardesio e nelle altre comunità dalla splendida Valle Seriana.

La realizzazione è stata possibile anche grazie al sostegno del Bando Turismo ed Attrattività dell’Unione Europea, Regione Lombardia e Fondo Europeo Sviluppo Regionale, e grazie alla collaborazione dell’Assessorato Regionale al Turismo.

Camping Berg Srl vuole quindi ringraziare gli intervenuti alla inaugurazione le numerose autorità intervenute, oltre alle imprese ed ai collaboratori che hanno aiutato a realizzare la nuova area di sosta e la ristrutturata area ecologica.

Il Campeggio Clusone Pineta e la propria Area Sosta invitano tutti i Camperisti ad una visita, siano essi singoli o gruppi, nella nostra splendida Valle e godersi così la propria vacanza in libertà. Le tariffe dell’Area Sosta partiranno da 20 euro in bassa stagione fino ad un massimo di 25 euro in alta, incluse fino a 6 persone per equipaggio, per tutto il 2019, con la formula Week end (per esempio da sabato mattina e domenica sera), comprendendo tutti i servizi offerti dal campeggio stesso.