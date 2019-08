Whirlpool: dalle lavatrici ai container con l’ipotesi Ferrario, ex Italcementi

Container autorefrigeranti al posto di lavatrici. La reindustrializzazione del sito Whirlpool di Napoli potrebbe passare da Giovanni Battista Ferrario, un passato da direttore generale di Pirelli e Italcementi, intenzionato a produrre frigoriferi tecnologici. Se questa ipotesi si dovesse concretizzare, subentrerebbe nello stabilimento napoletano di via Argin con la sua azienda, la Prs.

Il 24 luglio scorso si è svolto al Mise il quarto tavolo di negoziazione tra la Whirlpool, i sindacati e il Governo. Diverse le ipotesi per il mantenimento della produzione e dei livelli occupazionali a Napoli.

Secondo quanto ha riportato Il Mattino, “Whirlpool vuole accelerare sulla vendita e la riconversione dello stabilimento napoletano di via Argine. Entro una settimana vuole rendere noto calizzano lavatrici di alta gamma, mantenendo quasi completamente l’attuale organico di 412 dipendenti. Infatti, soltanto per qualche decina sarebbero previsti incentivi all’esodo. E la multinazionale avrebbe posto un chiaro aut aut a Luigi Di Maio: o entro sette giorni il ministro del Lavoro convoca un tavolo per esplicitare l’avvio della trattativa oppure sarà il gruppo americano ad andare dai sindacati e fare il nome di Ferrario”. Diversa la posizione del Ministero del Lavoro che prima di eventuali riconversioni, vorrebbe che nello stabilimento napoletano di via Argin continuasse l’attività produttiva della Whirpoll.

Ferrario è diventato direttore generale di Italcementi nel 2008, in sostituzione di Rodolfo Danielli. In precedenza Ferrario ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato alla Olivetti Tecnost, dopo aver lavorato nel gruppo Pirelli dal 1973. Nel 1988 è diventato amministratore delegato di Pirelli Pneumatici e nel 1991 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale della holding Pirelli & C. Nel 2015 Giovanni Battista Ferrario è stato il quarto manager italiano più pagato. La remunerazione 2015 dell’ex direttore generale di Italcementi è stata pari a 11 milioni e 133mila euro. Più dell’ad. Carlo Pesenti che in quell’anno aveva incassato 8,9 milioni. Il grosso di questa cifra fa riferimento a un maxi-bonus da 10 milioni e 724mila euro che gli è stato riconosciuto dall’azienda.

Secondo indiscrezioni, l’ex direttore generale di Italcementi investirebbe 30 milioni, presi dalla maxi liquidazione pagata dalla famiglia Pesenti. Altri 20 milioni dovrebbero essere investiti da Whirlpool per la ristrutturazione delle linee aziendali e per ottenere una quota della nuova azienda.