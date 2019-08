Tragedia di Azzano, il sindaco Gori fa visita alle famiglie dei due giovani

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, domenica pomeriggio 4 agosto ha voluto incontrare le famiglie dei due giovani coinvolti nella tragedia di Azzano.

Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna foto, nulla è trapelato dei due incontri, è stata una vicinanza silenziosa per dimostrare tutto lo sgomento della città di fronte a questo dramma.

Gori prima ha fatto visita ai genitori di Luca Carissimi, 21 anni, morto poco dopo l’investimento sulla Cremasca. Il sindaco ha incontrato Marco e Cristina Ceribelli, nella loro abitazione in via Borgo Palazzo, poi si è recato in ospedale per stare vicino ai genitori di Matteo Ferrari, 18 anni, ancora in terapia intensiva.

Anche il senatore Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, è intervenuto sulla tragedia di Azzano: “Sono sconcertato e addolorato per la notizia terribile dei due giovanissimi ragazzi bergamaschi rimasti vittime stanotte di un tragico incidente stradale a Azzano San Paolo, travolti con il loro scooter. Dolore per la vittima e grande preoccupazione per l’altra ragazzo in condizioni gravissime. Ora bisogna capire se l’uomo arrestato è un pirata della strada, pirata perché si è poi dato alla fuga, anche se dopo si è spontaneamente ma tardivamente presentato alla Polizia, e in questo caso ne risponderà in base al nuovo reato di omicidio stradale con tutte le aggravanti derivanti dalla fuga, senza contare il reato di omissione di soccorso. Se invece davvero c’è stata una discussione o una lite, in un locale a Orio, tra le due vittime e l’investitore allora la vicenda sarebbe diversa e ancora più grave ma di questo se ne occuperà la magistratura. Resta la tragedia di un 18enne che lotta per la vita e un di 21enne morto, a due passi da casa, dopo una serata di divertimento finita drammaticamente. Una preghiera per loro e per le loro famiglie”.