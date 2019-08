Tragedia Azzano, si aggrava la posizione del 33enne: accusa di omicidio volontario

Da omicidio stradale e omissione di soccorso a omicidio volontario e tentato omicidio volontario: sono queste le ipotesi formulate dagli inquirenti ai danni di M.S., il 33enne di Curno che nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso Luca Carissimi, 21 anni, e ferito in modo gravissimo l’amico 18enne Matteo Ferrari che è ancora ricoverato in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII.

Chi indaga, sotto il coordinamento del pubblico ministero Raffaella Latorraca, sta pian piano ricostruendo il puzzle di quanto successo, partendo dall’ormai accertato alterco in discoteca scaturito, pare, da alcuni apprezzamenti poco graditi nei confronti della fidanzata del 33enne.

Una volta usciti, i quattro avrebbero continuato a discutere fino all’inseguimento fatale lungo la Cremasca: per la ricostruzione dei fatti stanno rappresentando un elemento fondamentale le telecamere di videosorveglianza poste all’esterno del locale e lungo le vie di Azzano, anche se le immagini non hanno ancora chiarito il giallo del lunotto della Mini Cooper sfondato.

Il 33enne, risultato positivo all’alcotest, alla notifica dell’arresto domenica mattina ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale: in serata il trasferimento in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida fissato per mercoledì mattina. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Riccardo Tropea.