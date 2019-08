Per chi non è partito, per chi è già rientrato… ecco che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia col bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Massimo Mazzoleni.

ANALISI GENERALE

Il campo di alta pressione, che ha determinato tempo stabile durante il weekend, tende ad indebolirsi. Il centro depressionario, attivo sulle Isole Britanniche, potrà così far affluire aria più umida ed instabile verso la regione Padano-alpina soprattutto a partire da martedì sera.

Lunedì 5 agosto 2019

Tempo Previsto:

– Al mattino presto in parte nuvoloso o a tratti velato per il transito di nuvolosità medio-alta in particolare sulla Lombardia Est.

– Da metà giornata abbastanza soleggiato ed in pianura persistenza di passaggi di nubi in altitudine. Lungo le Alpi e le Prealpi attività cumuliforme e passaggi nuvolosi più importanti, ma solo qualche raro piovasco lungo il settore retico del Valtellinese.

– In serata lungo la fascia alpina e prealpina nuvolosità variabile con addensamenti più frequenti su Alta Valtellina, Val Seriana ed alta Valle Camonica, dove saranno possibili alcuni rovesci. In pianura sempre poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso.

Temperature: valori minimi pressoché stazionari compresi tra 18/20°C (fino a 22°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve aumento con punte tra 31/34°C.

Martedì 6 agosto 2019

Tempo Previsto:

– Fino alla tarda mattinata cielo poco nuvoloso o in parte nuvoloso con annuvolamenti più frequenti lungo la fascia alpina e prealpina di Varesotto, Comasco, Lario e Valtellina.

– Dal pomeriggio su Alpi, Prealpi ed alta pianura nuvolosità irregolare con moderata attività cumuliforme con alcuni rovesci anche a carattere temporalesco specialmente dal tramonto. Fenomeni più consistenti tra Comasco, Lecchese, Alto Lario e Valchiavenna. Possibili episodi di grandine di piccole dimensioni. In pianura prevalenza del sole; solo a sera in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con qualche rovescio o colpo di tuono anche su Brianza, alto Milanese e pedemontana bergamasco-bresciana.

Temperature: valori minimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 19/21°C (fino a 23°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve flessione con punte tra 29/32°C.

Mercoledì 7 agosto 2019

Tempo Previsto:

– Nella notte e al mattino sulla Lombardia Ovest e sulla Valtellina nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci che dall’alba tenderanno a concentrarsi sul Verbano, Alto Varesotto e Canton Ticino. Altrove ancora in parte nuvoloso con prevalenza del sole.

– Dal pomeriggio progressivo addensamento della nuvolosità cumulifome e lungo la fascia alpina e prealpina e fascia pedemontana rovesci o temporali isolati. Sulla pianura nuvolosità variabile ed in parte soleggiato con probabile temporaneo sconfinamento o estensione dei rovesci temporaleschi in particolare sulla Lombardia Ovest.

Temperature: valori minimi stazionari ed oscillanti tra 19/21°C (fino a 23°C nelle aree urbane); valori massimi in lieve flessione con punte tra 25/28°C, fino a 30°C sulla Lombardia Est.